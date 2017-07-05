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05 Липень 2017, Київ 20:45
Новини | Політика

Тіллерсон у Києві висловить підтримку Україні і закличе продовжувати реформи – Держдепартамент

Рекс Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час свого першого офіційного візиту до Києва 9 липня має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ в країні, повідомляє Держдепартамент США.

«Держсекретар підтвердить прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України, а також закликатиме уряд України продовжувати реалізацію реформ, спрямованих на посилення економічної, політичної та військової стійкості», – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

У Держдепартаменті підтвердили, що Тіллерсон зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, а також з «молодими реформаторами з уряду і громадянського суспільства».

Про майбутній візит Тіллерсона до Києва 9 липня і його зустрічі із Порошенком раніше повідомляла прес-служба президента України.

Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон (праворуч). Вашингтон, 20 червня 2017 року
Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон (праворуч). Вашингтон, 20 червня 2017 року

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