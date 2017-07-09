Поліція повідомляє про посилення заходів безпеки в урядовому кварталі Києва

Поліція Києва інформує, що посилила заходи безпеки в урядовому кварталі у зв’язку з тим, що упродовж 9 і 10 липня у столиці України перебуватимуть члени іноземних делегацій.

За повідомленням, близько 500 поліцейських і бійців Національної гвардії України стежать за безпекою і порядком у центральній частині міста.

«Співробітники столичної поліції патрулюють територію, прилеглу до Адміністрації президента України, і докладають максимум зусиль, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям і правопорушенням», – йдеться в повідомленні.

Нести службу у посиленому режимі правоохоронці будуть до завершення всіх запланованих заходів, додали в поліції.

9 липня до Києва приїжджають державний секретар США Рекс Тіллерсон, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш і делегація з НАТО на чолі із генсекретарем Єнсом Столтенберґом.

Зустрічі Тіллерсона і Ґутерріша з керівництвом держави і представниками громадянського суспільства запланована на 9 липня.

10 липня в Києві пройде засідання комісії Україна – НАТО.