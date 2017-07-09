Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Києва, повідомляє американське посольство в Україні.

«Держсекретаря США Рекса Тіллерсона зустрічають хлібом з сіллю в аеропорту «Бориспіль», – йдеться в повідомленні диппредставництва у Twitter.

На 13:00 запланована його зустріч із президентом України Петром Порошенком.

У Держдепартаменті США раніше повідомили, що Тіллерсон під час свого першого офіційного візиту до Києва має намір підтвердити прихильність Вашингтона територіальній цілісності України й обговорити перебіг реформ в країні.