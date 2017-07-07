Порошенко привітав призначення Волкера спецпредставником США по Україні

Президент України Петро Порошенко привітав рішення адміністрації США призначити спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України екс-посла США в НАТО Курта Волкера.

«Важливий і вчасний крок в інтересах припинення російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом», – написав Порошенко у Facebook.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон раніше 7 липня офіційно підтвердив призначення Волкера спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України.

«Багатий досвід Курта робить його унікально кваліфікованим для просування цього конфлікту в напрямку до миру», – заявив Тіллерсон і додав: «США і далі цілковито віддані цілям мінських домовленостей, і я цілком довіряю Куртові, що він продовжить наші зусилля задля досягнення миру в Україні».

Перед цим про призначення Волкера повідомили в заяві Державного департаменту США для преси. У ній ішлося про те, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України».

У Держдепартаменті також повідомили, що Волкер буде супроводжувати Тіллерсона, коли той прибуде з візитом до Києва в неділю, 9 липня.

Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю в кулуарах саміту «Групи двадцяти», який триває в Німеччині. Головними темами цієї зустрічі, як повідомляли, мають стати саме Україна, а також Сирія.

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.