Екс-посла США в НАТО призначили спецпредставником щодо України

Колишній посол США в НАТО призначений новим спецпосланцем Сполучених Штатів щодо України – інформацію про це Радіо Свобода підтвердили два співробітники Держдепартаменту.

Волкер координуватиме зусилля Державного департаменту із врегулювання конфлікту в Україні, повідомив представник держсекретаря США Роберт Хаммонд.

Як очікують, Волкер як спецпредставник виступатиме за вирішення конфлікту на Донбасі, який триває вже четвертий рік.

В адміністрації президента Барака Обами роль спецпредставника виконувала помічник держсекретаря США з європейських і євразійських справ Вікторія Нуланд.

Волкер має приєднатися до держсекретаря США Рекса Тіллерсона під час візиту до Києва 9 липня, коли Тіллерсон планує зустрічі з президентом України Петром Порошенком і громадянськими активістами.

Дипломатичні джерела США заявили Радіо Свобода, що Волкер, як очікують, має залишитися в Києві до 10 липня для зустрічей з українськими посадовцями.

Призначення відбувається на тлі напруженості між Москвою і Вашингтоном через анексію Росією Криму в 2014 році і продовження підтримки озброєних бойовиків на сході України.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче поліпшити відносини з Росією, хоча його адміністрація досі зберегла санкційні заходи проти Росії.

Останні роки Волкер працював у Міжнародному республіканському інституті Маккейна.