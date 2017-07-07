Держсекретар США назвав Волкера унікально кваліфікованим для мирного вирішення конфлікту на Донбасі

Державний секретар США Рекс Тіллерсон офіційно підтвердив призначення колишнього посла США в НАТО Курта Волкера спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України.

«Багатий досвід Курта робить його унікально кваліфікованим для просування цього конфлікту в напрямку до миру», – заявив Тіллерсон і додав: «США і далі цілковито віддані цілям мінських домовленостей, і я цілком довіряю Куртові, що він продовжить наші зусилля задля досягнення миру в Україні».

Раніше у п’ятницю про призначення Волкера повідомили в заяві Державного департаменту США для преси. В ній ішлося про те, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України».

У Держдепартаменті також повідомили, що Волкер буде супроводжувати Тіллерсона, коли той прибуде з візитом до Києва в неділю, 9 липня.

У перебігу того візиту Рекс Тіллерсон має зустрітися з президентом України Петром Порошенком і активістами громадянського суспільства. Порошенко і Тіллерсон після зустрічі також виступлять із заявами, повідомили в адміністрації президента України і в посольстві США в Києві.

Волкер, як очікують, залишиться в Києві до понеділка, 10 липня, щоб зустрітися з іншими українськими посадовцями, повідомило Радіо Свобода дипломатичне джерело зі США.

Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю на полях саміту «Групи двадцяти», який триває в Німеччині. Головними темами цієї зустрічі, як повідомляли, мають стати саме Україна, а також Сирія.

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.