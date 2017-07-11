Айвазовська: Волкер зустрівся з депутатами і представниками України на переговорах в Мінську

Cпеціальний представник США з питань України Курт Волкер зустрівся з депутатами Верховної Ради і представниками української сторони в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, повідомила представниця України в політичній підгрупі ТКГ Ольга Айвазовська.

«Сьогодні відбулася зустріч депутатів ВРУ з різних фракцій і представників України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську зі спеціальним уповноваженим США щодо мирного врегулювання на Донбасі Куртом Волкером. Можу підтвердити, що є розуміння щодо природи збройного конфлікту і ролі Росії. Це дуже оптимістично, як на мене», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Волкер обговорив з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом нинішню ситуацію на Донбасі, а також підходи до її врегулювання.

Крім того, напередодні колишній президент України, представник України у Контактній групі Леонід Кучма і Курт Волкер обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.

9 липня під час візиту в Україну державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американська сторона розчарована відсутністю прогресу в мінському переговорному процесі. Він додав, що після призначення Волкера розраховують на активніший прогрес у переговорах.

Минулого тижня Волкера призначили спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України. У Держдепартаменті США повідомили, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України». Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 7 липня в кулуарах саміту «Групи двадцяти».

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.