Спецпредставник США Волкер добре інформований про ситуацію на Донбасі – Моцик

Спецпредставник США з питань врегулювання конфлікту на Донбасі Курт Волкер достатньо інформований і розуміє ситуацію в Україні і, зокрема, на Донбасі. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив дипломат, член політичної підгрупи на переговорах у Мінську Олександр Моцик.

Тому, за його словами, призначення Волкера є позитивним сигналом для України від США.

«Ми добре знайомі з ним, я не раз з ним зустрічався, інформував його про ситуацію на сході України, інформував про те, що це не є «громадянська війна», а це є зовнішня агресія з боку Росії. І він дуже добре знайомий з усіма деталями подій, що відбуваються в Україні і навколо України. Це добрий сигнал – призначення його на посаду», – зазначив Моцик.

Також, додав дипломат, призначення колишнього посла США в НАТО спецпредставником в Україні є бажанням американської адміністрації надати новий імпульс переговорному процесу в Мінську.

Як повідомила речниця Кучми Дарка Оліфер, колишній президент України, представник України у Контактній групі Леонід Кучма і Курт Волкер сьогодні обговорили врегулювання ситуації на Донбас

9 липня під час візиту в Україну державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американська сторона розчарована відсутністю прогресу в мінському переговорному процесі. Він додав, що після призначення Волкера розраховують на активніший прогрес у переговорах.

Минулого тижня Волкера призначили спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України. У Держдепартаменті США повідомили, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України». Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 7 липня в кулуарах саміту «Групи двадцяти».

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.