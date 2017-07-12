Експерт: Спецпредставник США Курт Волкер – досвідчена людина, він знає Україну

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер добре обізнаний із ситуацією і може досягти реального прогресу. Про це заявив в ефірі «Голосу Америки» експерт центру стратегічних і міжнародних досліджень США Януш Богайський.

«Я вважаю надзвичайно важливим той факт, що саме Курта Волкера обрали на посаду спеціального представника. Він дуже досвідчена людина, знає Україну, добре знає Росію. Думаю, саме він прийматиме рішення про те, якою буде роль Америки у мінському процесі», – зазначив експерт.

Януш Богайський не виключає зміни міжнародного формату з врегулювання на Донбасі.

«Америка має більш активно долучитись, вона не підписант «Мінська-2», її посунули, я б так сказав, росіяни і європейці. Зараз вона має вийти на передній план і долучитися до процесу. Можливо, для вирішення цього питання знадобиться альтернативний формат, але зрештою росіяни повинні будуть піти з Донбасу і дозволити регіону інтегруватися назад до України. Те саме стосується в майбутньому і Криму», – переконаний експерт.

Януш Богайський наголосив на необхідності продовження тиску на Росію у питанні Криму.

Якщо Крим залишиться під контролем Росії – це стане загрозою для всього регіону

«Я вважаю надзвичайно важливо продовжувати тиснути на Росію. Не сприймати російську анексію Криму і продовжувати чинити спротив мілітаризації півострова. Тому що врешті-решт, якщо Крим залишиться під контролем Росії – це стане загрозою для всього регіону», – зазначив експерт центру стратегічних і міжнародних досліджень США Януш Богайський.

Минулого тижня Курта Волкера призначили спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України. У Держдепартаменті США повідомили, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України». Про призначення Курта Волкера оголосили напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 7 липня в кулуарах саміту «Групи двадцяти».

Курт Волкер вже провів зустрічі і переговори в Адміністрації президента, Верховній Раді, українському уряді та з представниками України на переговорах у Мінську.

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.