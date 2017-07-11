Єлісєєв: АП зі спецпредставником США визначили кроки, які дадуть імпульс «мінському процесу»

Адміністрація президента разом зі спеціальним представник США з питань України Куртом Волкером окреслили кроки, які мають надати новий імпульс для виконання мінських домовленостей. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Учора відбулася зустріч і в адміністрації президента. Ми окреслили наші спільні кроки, щоб надати новий імпульс «мінському процесу». Звичайно ми говорили і про стратегію. Президент також мав коротку зустріч з Волкером, щоб заохотити його більш активно долучатися до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Мені імпонує його абсолютна практичність, прагматичність і прагнення досягти конкретного результату», – сказав він.

Єлісєєв також підтвердив, що призначення Волкера на посаду лобіювали, зокрема, учасники «нормандського формату».

«Це довгоочікуване рішення, яке лобіювала і українська сторона в координації з партнерами по «нормандському формату», – сказав Єлісєєв.

11 липня спецпредставник США Курт Волкер зустрівся з депутатами Верховної Ради і представниками української сторони в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

Раніше Волкер обговорив з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом нинішню ситуацію на Донбасі, а також підходи до її врегулювання.

Крім того, напередодні колишній президент України, представник України у Контактній групі Леонід Кучма і Курт Волкер обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.

9 липня під час візиту в Україну державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американська сторона розчарована відсутністю прогресу в мінському переговорному процесі. Він додав, що після призначення Волкера розраховують на активніший прогрес у переговорах.

Минулого тижня Волкера призначили спеціальним представником США у справі врегулювання на сході України. У Держдепартаменті США повідомили, що Курт Волкер буде «координувати зусилля Державного департаменту з метою досягти вирішення конфлікту, створеного, коли Росія вторглася до Криму і пізніше на схід України». Про призначення Курта Волкера оголосили якраз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 7 липня в кулуарах саміту «Групи двадцяти».

За адміністрації попереднього президента США Барака Обами таким спеціальним посланцем у справах урегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд.