Спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер заявив під час візиту до Краматорська, що на Донеччині, що що побачив і зрозумів: «це не заморожений конфлікт, а гаряча війна». За його словами, цю кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки більше залучилися до вирішення ситуації. «Ми хочемо виробити стратегічне розуміння конфлікту», – сказав Волкер. Це необхідно, щоб рухатися далі і відновити територіальну цілісність і суверенітет України, додав він.