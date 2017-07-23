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24 Липень 2017, Київ 00:44
Відео

Спецпредставник США відвідав Краматорськ та розповів про свою місію на Донбасі (відео)

Спецпредставник США відвідав Краматорськ та розповів про свою місію на Донбасі (відео)
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Спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер заявив під час візиту до Краматорська, що на Донеччині, що що побачив і зрозумів: «це не заморожений конфлікт, а гаряча війна». За його словами, цю кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки більше залучилися до вирішення ситуації. «Ми хочемо виробити стратегічне розуміння конфлікту», – сказав Волкер. Це необхідно, щоб рухатися далі і відновити територіальну цілісність і суверенітет України, додав він.

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