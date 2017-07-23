США визнали конфлікт на Донбасі «гарячою війною» і агресією Росії – спецпредставник

У США розуміють, що конфлікт на українському Донбасі є «гарячою війною» і агресією Росії, заявив спеціальний представник адміністрації США щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер.

Відвідавши разом із іншими дипломатами США лінію контакту на Донбасі, він на прес-конференції у Краматорську заявив, що побачив і зрозумів: «це не заморожений конфлікт, а гаряча війна».

На запитання, чи розуміють у США, що на Донбасі йдеться не про «внутрішній конфлікт» чи «громадянську війну», як твердить Москва, а про відверту агресію Росії проти України, Волкер сказав: «Так, ми це розуміємо. Ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо, як цей конфлікт почався, ми розуміємо, як він управляється зараз».

За його словами, цю кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки більше залучилися до вирішення ситуації. «Ми хочемо виробити стратегічне розуміння конфлікту», – сказав Волкер. Це необхідно, щоб рухатися далі і відновити територіальну цілісність і суверенітет України, додав він.

Спецпредставник США повідомив, що далі буде зустрічатися з представниками інших сторін урегулювання на сході України, щоб вислухати їхні погляди і «консолідувати позицію щодо ситуації в зоні конфлікту з союзниками». Зокрема, сказав Волкер, до кінця тижня він матиме зустрічі з представниками «нормандської четвірки», ЄС, НАТО, ОБСЄ, а також Великої Британії.

Після повернення до Вашингтона, сказав Курт Волкер, він надасть там «певні рекомендації».

Раніше в неділю делегація представників США на чолі з Волкером відвідала район проведення антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу, зокрема штаб оперативно-тактичного угруповання Збройних сил України «Донецьк» і прифронтове місто Авдіївку. Там американські дипломати зустрічалися з українськими військовими, представниками військово-цивільної адміністрації і цивільними мешканцями міста, що потерпають від війни і постійних обстрілів із боку бойовиків.

Напередодні візиту Державний департамент США повідомляв, що спеціальний представник Вашингтона у справі переговорів щодо України Курт Волкер вирушає з візитом до України і низки європейських держав. Як мовилося в повідомленні, він відвідає східну Україну, де зустрінеться з потерпілими від «агресії Росії» (це формулювання Держдепартаменту) і обговорить важливість безпеки для всіх українців.

У понеділок, 24 липня, він прибуде до Києва, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Потім він вирушить до Парижа на зустрічі з чільними посадовцями Франції і Німеччини і обговорить із ними мінський мирний процес і переговори в «нормандському форматі». Наступною його зупинкою буде Брюссель, де Волкер зустрінеться з чільними представниками ЄС і НАТО на тему вирішення конфлікту в Україні. У середу, 26 липня, спецпредставник прибуде до Відня на зустрічі в Організації з безпеки і співпраці в Європі, щоб обговорити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на сході держави. Потім він вирушить до Лондона і там консультуватиметься про шляхи просування у справі України з британськими посадовцями, мовилося в повідомленні Держдепартаменту.

Нещодавно призначений спецпредставник нинішньої адміністрації США у справі переговорів про врегулювання в Україні Курт Волкер уже відвідував Київ, де зустрічався з президентом і прем’єр-міністром України, депутатами Верховної ради і представниками України у Тристоронній контактній групі і її робочих підгруп.