Заява Волкера змусить нашу владу переглянути хибну стратегію гібридного миру – Перепелиця

Сполучені Штати Америки визнали конфлікт на Донбасі «гарячою війною» і агресією Росії». Про це заявив спеціальний представник американської адміністрації Курт Волкер. Відвідавши разом із іншими дипломатами США лінію розмежування на Донбасі, він заявив у Краматорську, що «це не заморожений конфлікт, а гаряча війна». За його словами, цю кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливе активніше залучення США. Про роль США у припиненні війни на Донбасі – Григорій Перепелиця, експерт з міжнародної безпеки, Володимир Фесенко, політичний експерт; Зенон Завада, політичний аналітик «Конкорд Капітал»