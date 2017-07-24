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24 Липень 2017, Київ 18:46
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Заява Волкера змусить нашу владу переглянути хибну стратегію гібридного миру – Перепелиця

Заява Волкера змусить нашу владу переглянути хибну стратегію гібридного миру – Перепелиця
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Сполучені Штати Америки визнали конфлікт на Донбасі «гарячою війною» і агресією Росії». Про це заявив спеціальний представник американської адміністрації Курт Волкер. Відвідавши разом із іншими дипломатами США лінію розмежування на Донбасі, він заявив у Краматорську, що «це не заморожений конфлікт, а гаряча війна». За його словами, цю кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливе активніше залучення США. Про роль США у припиненні війни на Донбасі – Григорій Перепелиця, експерт з міжнародної безпеки, Володимир Фесенко, політичний експерт; Зенон Завада, політичний аналітик «Конкорд Капітал»

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