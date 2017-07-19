Україна буде здатна влучно відповісти агресору – експерт про летальну зброю США

Гості передачі «Ваша Свобода»: Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва; Андрій Римарук, волонтер фонду «Повернись живим», колишній військовослужбовець; Олександр Гольц, російський військовий експерт.

Про готовність надання США летальної зброї Україні заявляють тепер не лише експерти, відставні політики, військовослужбовці, а й чинні впливові діячі США. Один із них – генерал військово-повітряних сил США генерал Пол Селва. Виступаючи у Сенаті, генерал рішуче підтримав надання летального озброєння Україні. У відповідь міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Україна готова прийняти летальне озброєння від США, як тільки там буде відповідне політичне рішення.

Олександр Лащенко: Пане Козій, щось суттєво може змінитися на фронті, якщо буде політичне рішення, якщо (називаймо речі своїми іменами) президент Трамп дасть добро на постачання летальної зброї Україні, не лише впливові американські генерали?

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Озброєння, яке обговорюється у вищих колах, може покращити ситуацію. На кожен постріл Україна буде здатна відповідати точним пострілом. Однозначно озброєння покращить долю солдата на передовій

​Ігор Козій: Принаймні, те сучасне озброєння, яке на сьогодні обговорюється у вищих колах, однозначно може покращити ситуацію. Це, в першу чергу, буде пов’язано з контрбатарейною боротьбою. Радари, які плануються як один із пунктів поставок, будуть здатні своєчасно ідентифікувати артилерійські системи, які розміщені на великій відстані, те ж саме з системами залпового вогню. На кожен постріл Україна вже буде здатна відповідати не просто пострілом, а точним пострілом. Однозначно системи ворога будуть своєчасно знешкоджені. Це озброєння покращить долю солдата на передовій, легше буде командирам тактичної ланки, кількість жертв від цього буде зменшуватися.

Радари, які були в ЗСУ, належали, здебільшого, до радарів малої дальності. З трьох американських радарів один, на жаль, десь зник, чому й виникла при Обамі ситуація, чи є доцільним давати щось серйозніше, тому що воно може потрапити в руки противника. Проблема не була б такою страшною, якщо б радянське озброєння впродовж 25 років технічно обслуговували, підтримували. Ясно, що воно застаріле, радянське, однак теж ефективно працювало б проти того озброєння, яке сьогодні на тому боці.

Не налагодимо потужну систему цивільного контролю за сектором безпеки, оборони, будуть постійно з’являтися директори бронетанкових заводів, які сиділи

Поки ми не налагодимо серйозну, потужну систему цивільного, демократичного контролю за сектором безпеки, оборони, у нас будуть постійно з’являтися директори або їхні заступники бронетанкових заводів, як львівського, такий самий на Житомирщині, який, кажуть, сидів за таке ж саме. Принаймні, це обличчя сьогоднішньої влади. Це треба сприймати з певним почуттям одеського гумору і робити правильні висновки.

– Пане Римарук, наскільки зараз оснащені ЗСУ безпосередньо на передовій, за Вашими спостереженнями?

Окрім нових мінометів «Молот» та декількох одиниць БТР-4, не бачив на передовій нового озброєння. В України немає потужного серійного виробництва власної зброї

​Андрій Римарук: На превеликий жаль, доводиться констатувати, що, окрім нових мінометів «Молот» та декількох одиниць БТР-4, відомих під назвою «Буцефал», я не бачив на передовій нового озброєння. На даний момент в України немає потужного серійного виробництва власної зброї, боєприпасів чи боєкомплекту до нових видів зброї, які могли б більш якісно і дієво протистояти ворогу на сході України.

– Чому так? Четвертий рік війни! Пожежі на складах, проблеми, які накопичувалися десятиліттями, даються взнаки чи, може, корупція?

«Укроборонпром» залишається однією із найкорумпованіших. Нацгвардія більш якісно оснащена. Кількість військовослужбовців і бойових підрозділів у ЗСУ у сотні разів більше

​Андрій Римарук: У першу чергу, це корупція. На сьогодні «Укроборонпром» залишається однією із найкорумпованіших організацій в Україні. Навіть світові аналітики констатують цей факт. По-друге, це фінансування. Той відсоток, який виділяємо з держбюджету на армію, занадто малий. Якщо порівняти дві такі військових структури, ЗСУ і Нацгвардія, то всі питають, чому Нацгвардія якісніше оснащена – її бюджету вистачає, щоб закупити нові БТРи, нову техніку. На превеликий жаль, кількість військовослужбовців і бойових підрозділів у ЗСУ в сотні разів більше, ніж у Нацгвардії. Не вистачає фінансових засобів, щоб їх забезпечити.

Треба звинувачувати кожного громадянина який дає хабар, «відмиває» гроші, заносить «відкати»

Я не звинувачував би в цьому безпосередньо президента чи міністра оборони. Треба звинувачувати кожного громадянина України, який дає хабар, «відмиває» гроші, заносить «відкати». Це все робиться скрізь. Це є вавка, гнида, зайва хромосома, яка сидить у наших генах, і ми її ніяк не можемо побороти.

– А це «хлібне перемир’я» бодай на 15% дотримується?

Андрій Римарук: Це «хлібне перемир’я» не дотримується зовсім. Минулого тижня ми мали чотирьох загиблих, на початку цього тижня – щонайменше одного чи двох. Минулого тижня – 10 поранених серед цивільного населення. Сьогодні ворог може постріляти на луганському напрямку, а завтра більш активно на донецькому, післязавтра – на маріупольському. Вибіркові обстріли, де потрібно підтримувати цей локальний конфлікт, відбуваються.

– Учора «Укрспецекспорт», структура, яка відповідає за експорт українського озброєння закордоном, констатувала, що з експортом усе гаразд.

Пане Козій, який може бути експорт озброєння, коли його на фронті бракує? Чи потім на ці гроші закуповують?

Президент запросив радари, безпілотні літаки для радіоелектронної боротьби, БМП «Бредлі», «Хамві», легкі тактичні машини, як протитанковий резерв, «Джавеліни». Тактичний закритий зв’язок

​Ігор Козій: Які, вибачте, можуть бути миротворчі операції, де наші бойові вертольоти і офіцери, при тій війні, яка у нас відбувається з Російською Федерацією? Президент запросив деякі види озброєння, яких начебто не вистачає: радари, безпілотні літаки для радіоелектронної боротьби, БМП «Бредлі», «Хамві», так звані легкі тактичні машини, які можуть слугувати для нас, як протитанковий резерв, ті ж самі «Джавеліни». А куди дівається «Стугна» (протитанковий ракетний комплекс – ред.)? Запросили вже тактичний закритий зв’язок. Як правило, російські засоби РЕБ блокують зв'язок. Офіційно у нас така любов влади до народу, що ми не знаємо, що відбувається. Можемо, як правило, отримувати інформацію із західних ресурсів.

–Пане Гольц, на Вашу думку, якщо США зважаться таки на постачання саме летального озброєння ЗСУ, то це змінить хід війни на Донбасі чи ні?

Суттєво ситуацію на Донбасі це не змінить, якщо Україна не зважиться, натхненна постачанням, воєнним шляхом змінити там статус-кво

​Олександр Гольц (переклад): Говорити, що завтра-післязавтра президент ухвалить рішення і постачання розпочнеться, легковажно. Якщо це відбудеться, то, маю підозру, суттєво ситуацію на Донбасі це не змінить, якщо Україна не зважиться, натхненна цим постачанням, воєнним шляхом змінити там статус-кво.

– Скільки в Росії є ще ресурсу підтримувати в різних формах бойовиків на Донбасі? У скільки обходиться ця війна Росії?

Що називається «геополітикою» в Росії, займає найважливіше місце у головах російського керівництва, фінансові міркування ніколи не затьмарять бажання почуватися учасником великої гри

​Олександр Гольц: Цього ніхто не знає. Порівняно із загальним російським бюджетом це не дуже суттєво. Але щоразу, як говоримо про якусь військову операцію (Україна, Сирія, ще щось), щоразу говоримо, що це загалом невелика сума. Але сукупно це стає все більш і більш суттєвим. Скільки це коштує, не знаємо. Ми не знаємо, чи укладаються контракти з тими, хто називає себе «добровольцями», скільки коштують такі контракти, не знаємо, за якими цінами здійснюється постачання озброєння і продовольства. Тому всерйоз говорити про вартість операції не можемо. Те, що називається «геополітикою» в Росії, займає найважливіше місце у головах російського керівництва, то я думаю, що фінансові міркування ніколи не затьмарять бажання почуватися учасником великої гри.