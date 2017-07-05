У США знову не виключили надання Україні летальної зброї

У США знову не виключили можливості надати Україні летальну зброю.

Як сказав під час брифінгу в Державному департаменті його неназваний посадовець, уряд США ані не виключає такої можливості, ані не ухвалював рішення надати її.

Він нагадав позицію США, що Україна має право захищатися від агресії Росії, але додав, що США і Європа далі зосереджені на пошуку дипломатичного вирішення кризи на сході України через повне виконання мінських домовленостей та інших дипломатичних ініціатив.

За словами представника Держдепартаменту, США далі віддані «мінському процесові» переговорів про врегулювання, а також «нормандському форматові» таких переговорів.

Але при цьому він нагадав слова державного секретаря Рекса Тіллерсона про те, що США погодяться й на інший механізм виходу з кризи, ніж мінські домовленості, якщо він буде прийнятний і для України, і для Росії.

Посадовець також повідомив, що США нині «активно розглядають» можливість призначити свого спецпредставника чи координатора, що працював би з боку Вашингтона задля виконання мінських домовленостей. За його словами, про це просили всі учасники «нормандського формату».

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибуде до Києва в неділю, 9 липня – після закінчення саміту «Групи двадцяти», на полях якого має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, головними темами якої заявлені Україна, а також Сирія.

У попередній адміністрації США в Державному департаменті був спеціальний представник у справах урегулювання кризи на окупованій частині українського Донбасу (Вікторія Нуланд).