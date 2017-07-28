«Санкції виправдані, бо націлені на жорсткі й ворожі режими» – сенатор Раян

Брюссель – Нові обмежувальні санкції проти Росії підтримав американський Сенат, щоб вони набули чинності, бракує тільки підпису президента Трампа. Ініціатори законопроекту твердять, що санкції мають за мету покарати Росію за ймовірне втручання у вибори, агресію в Україні та підтримку сирійського уряду в громадянській війні в Сирії. Доки європейці, зважаючи на цей крок, стали під гасло «пильність», Москва розпочала наступ на американських дипломатів і погрожує санкціями у відповідь.

Після голосування напередодні у Конгресі, впливовий американський сенатор, речник Палати представників Пол Раян називає новий «пакет санкцій» необхідним і виправданим, бо, каже, він націлений на «ворожі й жорсткі режими».

Всі конгресмени, крім трьох, проголосували за жорсткі санкції проти цих трьох режимів – Північної Кореї, Ірану й Росії. Ці режими ворожі, а санкції виправдані

«Всі конгресмени, крім трьох, проголосували за жорсткі санкції проти цих трьох режимів – Північної Кореї, Ірану й Росії. Сигнал, який надсилають обидві партії Конгресу, такий: ці режими ворожі, а санкції виправдані. Вони необхідні. Ми хочемо переконатися, що це жорсткі й тривалі санкції. Нам знадобилося багато часу, аби з цим розібратися й узгодити концепцію. Певні конституційні перепони із Сенатом були, але ми все вирішили. І ми всі погодилися, що ці жорсткі ворожі режими заслуговують на санкції», – сказав Раян.

Новий набір санкцій США, по-перше, скоротить терміни надання позик російським банкам, нафтовим й газовим компаніям з боку американських банків. По-друге, заморозить активи російських державних гірничодобувних і залізничних компаній. По-третє, забере у президента Дональда Трампа можливість одноосібно послабити санкції, бо, згідно із новим документом, йому доведеться консультуватися із конгресом.

ЄС-США входять у нову фазу складних відносин

Виглядає на те, що американські санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї започатковують нову фазу європейсько-американських розбіжностей. Адже штрафами можуть бути покарані не лише російські, а ще й низка європейських компаній та фізичних осіб, які мають або розробляють з росіянами нові проекти, зокрема в енергетичній сфері.

Тому, з огляду на ухвалення нових американських санкцій Сенатом, сьогоднішнім гаслом Єврокомісії стало слово «пильність», каже, коментуючи ситуацію, речник цієї установи, що виконує функції уряду ЄС, Александр Вінтерштейн.

Єврокомісари домовилися, що будуть дуже пильними

«Єврокомісари домовилися, що будуть дуже пильними, – каже він. – Ми стежимо за цим процесом дуже уважно і з великим зацікавленням. Спостерігаємо і за тим, як завершиться цей процес, безумовно, так само уважно ми будемо стежити, як цей закон, в разі ухвалення, буде виглядати на практиці. Тож гаслом дня для нас є «пильність».

При цьому представник Єврокомісії зазначає, що ЄС помітив, що деякі елементи, що раніше у цьому законопроекті викликали занепокоєння європейців, були взяті до уваги у нинішньому його варіанті. Однак тривогу європейського бізнесу та політиків це не розвіяло.

Щодо можливих вимог європейців до президента Дональда Трампа накласти своє вето на нові антиросійські обмеження, у Брюсселі коментують так: мовляв, «ми не можемо втручатися у законодавчий процес США, і на цьому етапі не беремося спекулювати щодо того, що має згодом статися».

Свідчення солідарності і дипломатичний наступ

Вітаю прийняття Конгресом Сполучених Штатів Америки нового пакету санкцій проти Росії

Лідер України, реагуючи на новини з Вашингтона, заявив, що цей новий набір санкцій є свідченням солідарності й підтримки України. У своєму мікроблозі Twitter президент України Петро Порошенко пише: «Вітаю прийняття Конгресом Сполучених Штатів Америки нового пакету санкцій проти Росії. Це – рішучий сигнал об’єднаної і солідарної підтримки України американським парламентом. Вірю в незмінну позицію США у питанні справедливого та невідворотного покарання агресора».

У відповідь Росія пішла в дипломатичний наступ. Напередодні президент Володимир Путін заявляв, що «ці ж санкції цілком незаконні з точки зору міжнародного права, порушують принципи міжнародної торгівлі й правила Світової торговельної організації. Ми поводимося стримано й терпляче, але в якийсь момент доведеться відповісти».

«Неможливо безкінечно терпіти якусь нахабність стосовно нашої країни», – заявив Путін.

«Москва не стала чекати підпису Трампа» – Пєсков

Вже у п’ятницю Москва заборонила американським дипломатам користуватися дачею в Срібному бору і складом в Москві, про ще повідомило російське Міністерство закордонних справ. На додачу, Кремль висунув Білому дому вимогу до 1 вересня скоротити число американських дипломатів, які перебувають в Росії, до 455 осіб.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Путін санкціонував рішення про скорочення кількості американських дипломатів, що працюють в Росії.

«Москва не стала чекати підпису Трампа щодо закону про санкції проти Росії, так як форма закону після рішення Сенату майже остаточна», – пояснив Пєсков, зауважуючи, що заходи, оголошені російським МЗС, є відповіддю саме на антиросійські санкції США, а не на арешт російської дипломатичної власності.

В останній місяць роботи адміністрації президента Обами США вирішили видворити з країни 35 російських дипломатів та запровадити нові санкції, з огляду на кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як вважають, стоїть Москва. При цьому серед російських структур, які опинились під санкціями, була й ФСБ.

Теоретично, протягом двох наступних тижнів Білий дім має вирішити остаточну долю нових американських санкцій, бо так вимагають закони США.