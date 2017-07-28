Сенат США підтримав нові санкції проти Росії

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Законопроект, який надійшов із Палати представників, підтримали 98 законодавців, проти були двоє.

Тепер документ надходить до Білого дому, президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати.

Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом під час правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин з Росією. Дії Трампа в цій площині нині стримує розслідування тверджень, нібито Росія прагнула допомогти Трампові під час виборів.

Як ідеться в законопроекті, санкції спрямовані на те, щоб покарати Росію за ймовірне втручання у вибори, за агресію в Україні та підтримку сирійського уряду в кривавій громадянській війні.

Якщо Трамп вирішить скористатися правом вето, очікується, що обидві палати Конгресу США зможуть це вето подолати.

Путін неодноразово заперечував втручання Росії в американську виборчу кампанію, а 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходів у відповідь на нові санкції, оскільки «неможливо безкінечно терпіти хамствощодо нашої країни».