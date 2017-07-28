Росія запровадила санкції проти дипломатів США

Влада Росії заборонила американським дипломатам користуватися дачею в Срібному бору і складом в Москві, повідомляє російське Міністерство закордонних справ.

Кремль зажадав від Білого дому до 1 вересня скоротити число дипломатів, які перебувають в Росії, до 455 осіб. У повідомленні МЗС йдеться про те, що Росія може розширити санкції.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва наразі стримано реагує на можливі нові американські санкції проти неї.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Законопроект, який надійшов із Палати представників, підтримали 98 законодавців, проти були двоє. Тепер документ надходить до Білого дому, президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати.

Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом під час правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин з Росією. Дії Трампа в цій площині нині стримує розслідування тверджень, нібито Росія прагнула допомогти Трампові під час виборів.

Як ідеться в законопроекті, санкції спрямовані на те, щоб покарати Росію за ймовірне втручання у вибори, за агресію в Україні та підтримку сирійського уряду в громадянській війні в Сирії.

Якщо Трамп вирішить скористатися правом вето, очікується, що обидві палати Конгресу США зможуть це вето подолати.

У грудні, в останній місяць роботи адміністрації президента Барака Обами, США вирішили вислати з країни 35 російських дипломатів та запровадити нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як вважають, стоїть Москва. Серед російських структур, які опинились під санкціями, була й ФСБ.