У Конгресі США є згода щодо остаточного схвалення санкцій проти Росії

Лідери республіканців у Конгресі США увечері 26 липня заявили, що досягли угоди, яка відкриває шлях до остаточного схвалення нових санкцій проти Росії, яке також забороняє президентові Дональду Трампу самостійно змінювати режим санкцій.

Цей законопроект був схвалений майже одностайно у Палаті представників 25 липня, але частина сенаторів виступила проти положень, які приєднують санкції проти Північної Кореї до оригінального законопроекту Сенату – він зосереджувався винятково на покаранні Росії та Ірану.

«Я радий оголосити, що ми досягли угоди, яка дозволить нам відправити законодавство щодо санкцій на стіл президента», – заявив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер після переговорів з керівниками Палати представників.

Законопроект про запровадження нових санкцій США щодо Росії через її агресію проти України, серед іншого, передбачає обмеження на співпрацю компаній і осіб зі США не тільки безпосередньо з підсанкційними юридичними чи фізичними особами, у першу чергу в Росії, а й із компаніями чи людьми з третіх країн, що йдуть на таку співпрацю з підсанкційними. Таким чином, у нинішньому вигляді з документа випливає, що під санкції США можуть потрапити й ті компанії в ЄС, співпраця яких із Росією не порушує європейських санкцій, але виходить поза межі санкцій американських, які має посилити новий закон.

У Європейському союзі висловили занепокоєння через очікуване схвалення у США цього закону.

Законопроект стосується також Ірану і Північної Кореї.