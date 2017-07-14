У Росії знову попередили США про заходи у відповідь на минулорічне закриття дипломатичних об’єктів

У Росії знову попередили США про можливі заходи у відповідь на минулорічне закриття російських дипломатичних об’єктів на американській території.

Як заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, час для ухвалення цих заходів уже збігає, а «ситуація ніяким чином не розблоковується», і, якщо справа не зрушить із місця, Москві доведеться вдатися до них.

Вона, зокрема, дала зрозуміти, що Росія може закрити дачу і склад посольства США в Москві, а також змусити США значно скоротити число своїх дипломатичних працівників у Росії.

Як сказала Захарова, «є чим відповісти», і додала, що число працівників посольства США в Москві нині значно перевищує кількість посольських працівників Росії у Вашингтоні, а закриття Росії доступу до її об’єктів у США порушує, серед іншого, двосторонню домовленість іще 1979 року, за якою посольству США в Москві надали дві земельні ділянки під дачу і склад.

Крім того, вона заявила, що після видворення зі США наприкінці минулого року 35 російських дипломатів Вашингтон не видає віз новим працівникам, яких Росія планувала направити до США на заміну висланим.

За словами речниці, все буде залежати від конкретних дій США і консультацій чільних дипломатів двох країн, запланованих на ближчий час.

У вівторок Державний департамент США повідомляв, що наступного понеділка, 17 липня, заступник державного секретаря США Том Шеннон прийме у Вашингтоні заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова для переговорів із метою розв’язати ці суперечності.

Цю зустріч планували ще на червень, але тоді її скасувала Москва після того, як США оголосили про розширення списку осіб і компаній, на яких накладені санкції через агресію Росії проти України.

У самому кінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами наказала закрити два російські дипломатичні об’єкти у США, що офіційно були дачами для відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії і членів їхніх родин, у штатах Нью-Йорк і Меріленд. Тоді ж персонами нон-ґрата були оголошені 35 працівників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства в Сан-Франциско. Причиною стали спільні висновки всіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року (Москва заперечує свою причетність). За деякими повідомленнями, закриті об’єкти могли також використовуватися працівниками російських спецслужб для ведення розвідувальної діяльності. Президент Росії Володимир Путін тоді відмовився вживати заходів у відповідь, очікуючи на швидке поліпшення відносин за наступного президента Дональда Трампа, якого підтримувала Москва, – але цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.