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14 Липень 2017, Київ 22:43
Відео

У Росії знову попередили США про заходи у відповідь на минулорічне закриття дипломатичних об’єктів (відео)

У Росії знову попередили США про заходи у відповідь на минулорічне закриття дипломатичних об’єктів (відео)
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У Росії знову попередили США про можливі заходи у відповідь на минулорічне закриття російських дипломатичних об’єктів на американській території. Як заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, час для ухвалення цих заходів уже збігає, а «ситуація ніяким чином не розблоковується», і, якщо справа не зрушить із місця, Москві доведеться вдатися до них. Вона, зокрема, дала зрозуміти, що Росія може закрити дачу і склад посольства США в Москві, а також змусити США значно скоротити число своїх дипломатичних працівників у Росії. (Відео Reuters)

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