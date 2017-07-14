У Росії знову попередили США про заходи у відповідь на минулорічне закриття дипломатичних об’єктів (відео)

У Росії знову попередили США про можливі заходи у відповідь на минулорічне закриття російських дипломатичних об’єктів на американській території. Як заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, час для ухвалення цих заходів уже збігає, а «ситуація ніяким чином не розблоковується», і, якщо справа не зрушить із місця, Москві доведеться вдатися до них. Вона, зокрема, дала зрозуміти, що Росія може закрити дачу і склад посольства США в Москві, а також змусити США значно скоротити число своїх дипломатичних працівників у Росії. (Відео Reuters)