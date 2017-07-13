Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що в Північноатлантичного союзу далі зберігаються засадничі розбіжності з Росією через Україну. «Питання Криму і конфлікту на сході України залишаються очевидними пунктами незгоди. Важкі озброєння не виведені з зони конфлікту. Мінські домовленості дають найкращий шанс на вирішення конфлікту, але їх треба виконати, спостерігачам ОБСЄ треба дозволити працювати безперешкодно», – наголосив він після засідання Ради НАТО – Росія у Брюсселі.