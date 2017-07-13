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13 Липень 2017, Київ 19:37
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НАТО: з Росією залишилися засадничі розбіжності через Україну (відео)

НАТО: з Росією залишилися засадничі розбіжності через Україну (відео)
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що в Північноатлантичного союзу далі зберігаються засадничі розбіжності з Росією через Україну. «Питання Криму і конфлікту на сході України залишаються очевидними пунктами незгоди. Важкі озброєння не виведені з зони конфлікту. Мінські домовленості дають найкращий шанс на вирішення конфлікту, але їх треба виконати, спостерігачам ОБСЄ треба дозволити працювати безперешкодно», – наголосив він після засідання Ради НАТО – Росія у Брюсселі.

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