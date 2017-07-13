НАТО: з Росією залишилися засадничі розбіжності через Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що в Північноатлантичного союзу далі зберігаються засадничі розбіжності з Росією через Україну.

«Питання Криму і конфлікту на сході України залишаються очевидними пунктами незгоди. Важкі озброєння не виведені з зони конфлікту. Мінські домовленості дають найкращий шанс на вирішення конфлікту, але їх треба виконати, спостерігачам ОБСЄ треба дозволити працювати безперешкодно», – наголосив він після засідання Ради НАТО – Росія у Брюсселі.

Крім України, на засіданні обговорювали стабільність в Афганістані, а також відкритість взаємодії НАТО і Росії і скорочення ризиків у ній. За словами Столтенберґа, дискусії про це були «відверті і корисні».

Зокрема, сказав він, НАТО і Росія поінформували одне одного про майбутні навчання – Exercise Trident Javelin 2017 у НАТО і «Захід-2017» із російського боку. Але, за його словами, така добровільна відкритість не замінює обов’язкової відкритості, якої вимагає Віденський документ – договір держав-членів ОБСЄ про заходи розбудови довіри і безпеки в Європі, що встановлює обов’язок обміну інформацією про військову діяльність сторін і небезпечні інциденти тощо.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що в Північноатлантичного союзу далі зберігаються засадничі розбіжності з Росією через Україну.

«Питання Криму і конфлікту на сході України залишаються очевидними пунктами незгоди. Важкі озброєння не виведені з зони конфлікту. Мінські домовленості дають найкращий шанс на вирішення конфлікту, але їх треба виконати, спостерігачам ОБСЄ треба дозволити працювати безперешкодно», – наголосив він після засідання Ради НАТО – Росія у Брюсселі.

Крім України, на засіданні обговорювали стабільність в Афганістані, а також відкритість взаємодії НАТО і Росії і скорочення ризиків у ній. За словами Столтенберґа, дискусії про це були «відверті і корисні».

Зокрема, сказав він, НАТО і Росія поінформували одне одного про майбутні навчання – Exercise Trident Javelin 2017 у НАТО і «Захід-2017» із російського боку. Але, за його словами, така добровільна відкритість не замінює обов’язкової відкритості, якої вимагає Віденський документ – договір держав-членів ОБСЄ про заходи розбудови довіри і безпеки в Європі, що встановлює обов’язок обміну інформацією про військову діяльність сторін і небезпечні інциденти тощо.

Навчання «Захід-2017», спільні для збройних сил Росії і Білорусі, офіційно мають оборонну спрямованість, але на Заході і в Україні висловлювали занепокоєння, що вони можуть стати ширмою для нарощування військової присутності Росії в регіоні.

Союз НАТО перервав усю практичну співпрацю з Росією ще навесні 2014 року, після окупації Росією українського Криму, і залишив тільки майданчик Ради НАТО – Росія для політичних контактів із Москвою.

Росія стверджує про «законність» захоплення українського Криму всупереч міжнародному праву і заперечує свою причетність до подій на сході України і факти наявності там кадрових російських військових і великих кількостей завезених із Росії озброєнь для спільних російсько-сепаратистських незаконних збройних формувань. Москва також не вважає себе стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу і відмовляється виконувати свої зобов’язання за цими домовленостями, серед яких вивести з України свої війська і озброєння, звільнити заручників і полонених і передати непідконтрольну нині ділянку українсько-російського кордону під контроль ОБСЄ, – заявляючи, що ніяких зобов’язань не має.