Рада НАТО – Росія розгляне безпеку польотів над Балтикою

У Брюсселі 13 липня відбудеться зустріч Ради НАТО – Росія. Однією з тем обговорення будуть заходи, спрямовані на зменшення ризиків після нещодавніх інцидентів, пов’язаних із маневрами військових літаків над Балтійським морем.

Офіційні представники НАТО заявили, що вони вимагатимуть, щоб російські пілоти виконували плани польотів, відповідали на сигнали контролю повітряного руху або ідентифікували себе під час прольотів поблизу країн Балтії.

Альянс НАТО заявив, що в червні відстежив три російських літаки над морем, у тому числі два реактивних літаки, які не відповіли на сигнали контролю повітряного руху або запити про ідентифікацію.

Москва стверджує, що всі російські польоти над Балтикою відповідають міжнародному праву.

Зі свого боку, Росія заявила, що в червні її літаки над Балтикою перехопили американський бомбардувальник B-52, і той інцидент мав відлуння «холодної війни».

Рада НАТО – Росія останнім часом розглядається як форум для запобігання ескалації напруженості у відносинах альянсу та Москви.