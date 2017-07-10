Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна має позбутися корупції, яка стоїть на шляху реальних змін в країні. Про це він сказав 10 липня, виступаючи у парламенті України. Він наголосив, що Україна має сфокусуватися на реформах, зосередитися на досягненнях стандартів НАТО та на боротьбі з корупцією. «Це найкраще, що ви можете зробити зараз, і найкраще для того, щоб наблизитися до НАТО», – сказав Столтенберґ. Під час виступу генсекретар процитував Тараса Шевченка: «Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені». Столтенберґ додав, що НАТО «теж не однаково», і запевнив у подальшій підтримці України.