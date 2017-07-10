Президент України Петро Порошенко заявляє, що запропонував започаткувати новий трастовий фонд НАТО зі створення в Україні мережі закладів для психологічної реабілітації учасників бойових дій на Донбасі. Порошенко сказав про це 10 липня в Києві після засідання комісії Україна – НАТО з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ, зі свого боку, заявив, що члени альянсу через десять трастових фондів виділили Україні майже 40 мільйонів євро.