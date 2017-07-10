НАТО: Росія має вивести війська з України і припинити підтримку бойовиків

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає Росію вивести тисячі своїх військових з території України і припинити підтримку бойовиків на Донбасі. Столтенберґ сказав про це 10 липня в Києві після завершення засідання комісії Україна – НАТО.

«Ми обговорювали ситуацію на сході України. Конфлікт і далі забирає життя людей. У ході конфлікту було вбито понад 10 тисяч людей. Очевидно, що режим припинення вогню не дотримується, ми занепокоєні зростанням загроз для спостерігачів ОБСЄ. Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом до миру. Росія повинна вивести тисячі своїх військових з України і припинити підтримувати бойовиків озброєнням і управлінням», – сказав генсекретар НАТО.

Він додав, що альянс твердо стоїть на позиції підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. «Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконну анексію Росією Криму», – сказав Столтенберґ.

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. Влада України оголосила про проведення там антитерористичної операції проти підтримуваних Росією сепаратистів. Влада Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.

За даними ООН, від початку конфлікту на сході України там загинули понад 10 тисяч людей.