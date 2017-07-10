Україна і НАТО починають дискусію щодо ПДЧ – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна починає дискусію з Північноатлантичним альянсом щодо надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

«Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні на цьому чітко наголошували, почати дискусію про запровадження плану дій щодо членства, і наші пропозиції щодо дискусії були із задоволенням прийняті», – сказав Порошенко після засідання комісії Україна – НАТО із генсекретарем альянсу Єнсом Столтенберґом 10 липня в Києві.

Президент додав, що влада України «рішуче налаштована» на реформи.

«Маємо чіткий графік, що ми маємо зробити до 2020 року, щоб відповідати критеріям членства. Бо станом на сьогодні ми цим критеріям не відповідаємо. Бо за ці 20 років нічого не робилося, навпаки, ухвалювалися закони, які відштовхували нас від НАТО. І лише за останні три роки ми зробили величезні кроки в реформуванні і впевнені в тому, що дискусія ця нас наблизить до можливості подання відповідної заявки», – сказав голова держави.

Він наголосив, що більше ніж 60% українців підтримують євроатлантичну інтеграцію України.

Зі свого боку, Єнс Столтенберг уточнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну на шляху до зближення з альянсом, а також буде сприяти реалізації реформ і переходу на стандарти НАТО.

Він додав, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюватимуть члени альянсу й Україна, і ніяка третя сторона не має на це права вето.

«Це суверенне право кожної суверенної держави визначати своє майбутнє, і зокрема, чи хоче вона бути членом військового альянсу НАТО», – наголосив Столтенберґ.

Раніше сьогодні президент Порошенко заявив, що вступ до НАТО є пріоритетом для України, але поки що Київ зосередиться на реформах і не подаватиме заявку на вступ.

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України.

Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.