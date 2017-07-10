У Києві відбувається засідання Комісії Україна – НАТО (трансляція)

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберрґа. О 10:30 розпочинається засідання Комісії Україна – НАТО під головуванням президента України Петра Порошенка.

Під час візиту Столтенберґ виступить у Верховній Раді. Північноатлантична рада та генеральний секретар зустрінуться зі спікером парламенту та головами парламентських фракцій.

Генеральний секретар НАТО також проведе зустріч з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

У понеділок Столтенберг та віце-прем'єр-міністр у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе відкриють нове приміщення Представництва НАТО в Україні.

Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.