Альянс НАТО солідарний з Україною – Столтенберґ

Північноатлантична рада НАТО зібралася в Києві для того, щоб продемонструвати солідарність альянсу з Україною, а також тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Про це у виступі на засіданні Комісії Україна – НАТО в Києві 10 липня заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберґ.

«Росія продовжує свої агресивні дії проти України, але НАТО і країни альянсу стоять на вашому боці. Країни альянсу не визнають і ніколи не визнають нелегітимної і незаконної аннексії Криму Росією. Нас і надалі непокоїть ситуація на сході України, яка вже забрала тисячі життів. Мінські домовленості мають бути виконані в повному обсязі, і спостережна місія ОБСЄ має отримати повний, безпечний і безперешкодний доступ до всієї території України», – вказав Єнс Столтенберґ.

Генеральний секретар альянсу також відзначив, що Україна «є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх місіях та операціях НАТО, включно з Афганістаном та Косовом».

Раніше у виступі на цьому ж зібранні Президент України Петро Порошенко назвав національним пріоритетом інтеграцію в безпековий простір НАТО «з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору».

10 липня Київ відвідує рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа. У понеділок Столтенберґ та віце-прем'єр-міністр у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе відкриють нове приміщення Представництва НАТО в Україні.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України.

Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.