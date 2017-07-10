Вступ до НАТО є пріоритетом України – Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав національним пріоритетом інтеграцію в безпековий простір НАТО. Про це голова української держави заявив 10 липня на засіданні Комісії Україна – НАТО в Києві.

«Наш пріоритет – інтеграція у євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. Реформування та посилення обороноздатності України – це першочергове завдання для нашої взаємодії з НАТО на сучасному етапі», – вказав президент Порошенко.

«Це не означає, що ми будемо негайно подавати заявку про членство. Це означає, що нам треба вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів», – наголосив президент України.

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

У понеділок Столтенберґ та віце-прем'єр-міністр у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе відкриють нове приміщення Представництва НАТО в Україні.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України.

Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.