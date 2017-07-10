Столтенберґ: НАТО підтримує мінський процес і «нормандський формат» переговорів щодо Донбасу

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберґ заявляє, що НАТО підтримує мінський процес і так званий «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми підтримуємо мінський процес, нормандський формат, оскільки це найкращий формат для вирішення конфлікту в Україні. Також вітаємо ініціативи щодо проведення нової зустрічі», – сказав генеральний секретар НАТО, який перебуває з візитом в Києві.

Він також наголосив, що в цьому контексті дуже важливими є економічні санкції.

«Я думаю, ці санкції мають діяти, поки Росія демонструєнезмінну поведінку щодо Мінських угод і Криму», – наголосив Столтенберг.

«Ми з часів Холодної війни зробили найбільше посилення своїх сил у відповідь на агресію Росії щодо України. Ми потроїли склад сил реагуванняі на сході Альянсу, також зміцнили свою присутність у відповідь на агресивні дії Росії щодо України», – додав він.

Переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються, зокрема, у форматі «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи. Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця літа може відбутися зустріч «нормандської четвірки».

Крім того, у Мінську регулярно відбуваються зустрічі Тристоронньої контактної групи – українська сторона, представники бойовиків непідконтрольної території Донбасу і представник Росії.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, від початку конфлікту на сході України загинули щонайменше 10 090 людей.