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10 Липень 2017, Київ 14:53
Новини | Політика

Столтенберґ: НАТО підтримує мінський процес і «нормандський формат» переговорів щодо Донбасу

Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Єнс Столтеньберґ (праворуч). Київ, 10 липня 2017 року

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберґ заявляє, що НАТО підтримує мінський процес і так званий «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми підтримуємо мінський процес, нормандський формат, оскільки це найкращий формат для вирішення конфлікту в Україні. Також вітаємо ініціативи щодо проведення нової зустрічі», – сказав генеральний секретар НАТО, який перебуває з візитом в Києві.

Він також наголосив, що в цьому контексті дуже важливими є економічні санкції.

«Я думаю, ці санкції мають діяти, поки Росія демонструєнезмінну поведінку щодо Мінських угод і Криму», – наголосив Столтенберг.

«Ми з часів Холодної війни зробили найбільше посилення своїх сил у відповідь на агресію Росії щодо України. Ми потроїли склад сил реагуванняі на сході Альянсу, також зміцнили свою присутність у відповідь на агресивні дії Росії щодо України», – додав він.

Переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються, зокрема, у форматі «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи. Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що до кінця літа може відбутися зустріч «нормандської четвірки».

Крім того, у Мінську регулярно відбуваються зустрічі Тристоронньої контактної групи – українська сторона, представники бойовиків непідконтрольної території Донбасу і представник Росії.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, від початку конфлікту на сході України загинули щонайменше 10 090 людей.

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