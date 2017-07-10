НАТО надає Україні обладнання для розслідування кібератак – Столтенберґ

НАТО допомагає Україні розслідувати останні випадки кібератаки і надає обладнання для розслідування кібератак. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Одна з галузей, якій ми приділяємо дедалі більше уваги в співпраці з Україною, – це кібербезпека. Ми нині перебуваємо в процесі надання Україні нового обладнання для деяких ключових урядових інституцій, що дасть змогу Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кібератаками, оскільки реагування на них має велике значення», – сказав Столтенберґ.

27 червня в Україні сталася масштабна атака на комп’ютерні системи урядових відомств, банків, багатьох компаній вірусом, який назвали Petya.A. Про кібератаки, але в менших масштабах, повідомили того дня і в інших країнах.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про можливі кіберзагрози, пов’язані з наслідками дії вірусу Petya.А. В установі заявили, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати потенційним об’єктом повторної кібератаки.