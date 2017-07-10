Порошенко пропонує створити трастовий фонд НАТО для психологічної реабілітації військових

Президент України Петро Порошенко заявляє, що запропонував започаткувати новий трастовий фонд НАТО зі створення в Україні мережі закладів для психологічної реабілітації учасників бойових дій на Донбасі. Порошенко сказав про це 10 липня в Києві після засідання комісії Україна – НАТО з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом.

«Я запропонував започаткувати новий трастовий фонд, який має сприяти створенню в Україні національної мережі закладів для психологічної реабілітації учасників бойових дій і членів їхніх сімей», – сказав Порошенко.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ, зі свого боку, заявив, що члени альянсу через десять трастових фондів виділили Україні майже 40 мільйонів євро.

«НАТО буде й надалі надавати Україні практичну допомогу, сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги Україні», – сказав Столтенберґ. За його словами, кошти задіяні в таких галузях як командування керуванням, кіберзахист й медична реабілітація.

10 липня Київ відвідує Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа.

6 липня президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України», схвалений Верховною Радою 8 червня 2017 року. Цей документ визначає вступ до НАТО пріоритетом України. Востаннє до нинішнього візиту члени Північноатлантичної ради відвідували Україну у червні 2008 року.