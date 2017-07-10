У центральному містечку на Яворівському полігоні організовано їдальню для американських, канадських і українських військовослужбовців. Їм готують їжу і обслуговують 35 осіб, це персонал із України. Кухарі Канади і США відстежують якість продуктів. Канадський уряд виділяє на харчування військовослужбовця на Яворівському полігоні 425 гривень на день, а на українського, який бере участь у міжнародних навчаннях, 360 гривень, а решту суми доплачує українська сторона. Страви готують із понад 600 найменувань продуктів, зокрема і морепродуктів. Щодня нове меню. Тимчасом на одного українського військовослужбовця передбачено Україною на харчування 71 гривню на день. Страви готують із 30 найменувань продуктів. До кінця цього року Міноборони обіцяє змінити харчування за новою системою у 20% військових частин, а це дасть можливість готувати їжу військовим із понад 350 продуктів. Але сума на харчування зросте не суттєво. Понад 5 тисяч українських військовослужбовців і нацгвардійців пройшли вишкіл за натовськими стандартами на базі Академії сухопутних військ на Яворівському полігоні Львівщини. Їхні інструктори – американські, канадські, британські, польські, литовські військовослужбовці.