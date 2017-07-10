Харчування в армії НАТО й України: різні гроші і підходи

Львів – На сьогодні вже понад 5 тисяч українських військовослужбовців і нацгвардійців пройшли вишкіл за натівськими стандартами на базі Академії сухопутних військ на Яворівському полігоні Львівщини. Їхні інструктори – американські, канадські, англійські, польські, литовські військовослужбовці. Водночас українські бійці не лише вивчають військову справу, але й разом із представниками НАТО харчуються, і вже знають, якою має бути їжа у війську.

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У центральному містечку Яворівського полігону організовано їдальню для американських, канадських і українських військовослужбовців – як для офіцерів, так і солдатів, учасників міжнародних навчань. Готує і обслуговує одна українська команда з 35 осіб.

Перед входом у їдальню – меню. Тут список десятків найменувань страв: суп-пюре з броколі, чебурек із сиром, лосось на пару, м’ясний стейк, рис із овочами, печена картопля, три види салатів, а ще окремо – нарізка овочів, соуси, випічка, зокрема і кілька видів солодкого, фрукти, соки, вода, кава, чай, вершки, морозиво. Щодня нове меню. А ще вимога – два гарніри. Американці, звісно мають ще можливість зробити улюблені гамбургери, і всі продукти для цього є, а ось канадські військовослужбовці, з огляду на додатковий асортимент, люблять сир. Українські бійці, які проходять вишкіл на полігоні, від такого харчування у перші дні подивовані, а ще бачать разючу різницю у ставленні кожної держави до своїх військових.

Канадський уряд виділяє на харчування військовослужбовця на Яворівському полігоні 425 гривень на день, а на українського, який бере участь у міжнародних навчаннях, 360 гривень, решту суми доплачує українська сторона. Закупівлю продуктів для Міжнародного центру миротворчості та безпеки здійснює Академія сухопутних військ через систему Prozorro, тобто через відкриті торги.

У меню американських і канадських військових – понад 600 найменувань продуктів. Є, зокрема, морепродукти, десятки видів сирів.

«Є канадський військовий кухар, який працює на кухні. Він перевіряє якість продуктів. Але ми довіряємо українським партнерам, які доставляють сюди всі продукти. Мені подається борщ, сало і соління різні. Такі соління, як тут – я ніколи смачнішого не їв. Ми дуже задоволені їдальнею, можемо прийти і їсти разом із українцями, спілкуємось. Персонал старається готувати дуже смачно», – каже канадський військовослужбовець Майк Лабрек.

Днями завершив тримісячний вишкіл перший батальйон, який воює на передовій, 79-ої бригади. Наступними, хто перейматиме досвід НАТО і побачать натівське харчування, будуть бійці 95-ої бригади.

«Бульба по-домашньому, суп дуже смачний, салат, м’ясо все було дуже смачне, солодке брав, різні види фруктів. Все різне і всього багато: першого, другого, різні страви, чай, кава – краще, ніж вдома», – оцінює харчування за натівськими вимогами український військовослужбовець-контрактник Олександр Бабій.

Різниця у харчуванні разюча

Це навіть не порівняти, як харчують військових країн НАТО й українських військовослужбовців, зізнаються українці. Розповідають, що у зоні бойових дій готували самі, мали різні продукти, бо допомагали волонтери, тому там харчувались смачно, а ось у військових частинах їжа жахлива – некалорійна, несмачна, неякісна.

«Різниця є, звісно, харчування у нас і в НАТО. В умовах бойових дій і окопного життя багато їсти не хочеться. Дякуючи нашим іноземним партнерам за допомогу, що забезпечують харчування тут під час навчань, думаю, що ми теж налагодимо систему харчування. Я в армії з 1993 року. З 2014 служу добровільно. Співпраця з НАТО дуже багато нам дає в усіх напрямках», – говорить військовослужбовець Олег Дубина, який служив у зоні бойових дій.

Лише три кілометри віддаляє їдальню, організовану канадськими і американськими партнерами, від їдальні для звичайних українських контрактників і строковиків. Різниця у харчуванні разюча.

Український уряд виділяє на харчування одного військовослужбовця 71 гривню на день. Страви готують із 30 найменувань продуктів. В їдальні для українських військових на Яворівському полігоні – гороховий суп, гречка з котлетою, мариновані огірки, хліб, сало. Одні дякують кухарям, інші – нарікають, що в супі хрящі, а не м’ясо, що немає ані овочів, ані фруктів. Військовослужбовці приносять з собою куплені за власний кошт овочі й воду.

Заступник начальника тилу Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного Олександр Мельничук перелічує продукти, з яких готують для українських військових.

«Два види хліба, чорний, білий, булочка, крупи, макаронні вироби, мед, цукор, сіль, чай, спеції, картопля, овочі, м’ясо, риба, жири тваринні, олія, сухофрукти. Грами розписані на одного чоловіка. Але овочів, фруктів, таких вітамінів у цьому списку немає. Ми працюємо над тим, щоб Україна хоча б наближено перейшла до такої системи харчування, як в армії НАТО. Вже є створений каталог із продовольством спільно з волонтерами. Там майже тисяча найменувань продуктів. Але і без сучасного технологічного обладнання не приготуєш якісно», – каже Олександр Мельничук.

До кінця цього року Міноборони обіцяє змінити харчування за новою системою у 20% військових частин, тобто у кожній п’ятій. Це, кажуть посадовці, дасть можливість готувати їжу військовим із понад 350 продуктів.

Експерименти в окремих навчальних закладах і частинах були вдалі. Вже Західна військово-морська база Збройних сил України перейшла на нову систему харчування, згідно з якою військова частина закуповує продукти харчування, а готують військові кухарі. Важлива врахувати і відповідність продуктів до сезону. Але сума на харчування українського військового при цьому зросте мінімально – до понад 80 гривень. Щоби поліпшити харчування української армії, потрібна і політична воля унеможливити корупційну складову у цій новій системі.