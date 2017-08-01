Вільяма Тейлора, виконавчого віце-президента Інституту миру, посла США в Україні (2006–2009 роки), у Вашингтоні вважають одним із кращих експертів по Україні. Наприкінці двохтисячних він очолював посольство США в Києві, в 2011-му займав позицію, по суті, аналогічну сьогоднішній посаді Курта Волкера – був спецкоординатором Держдепартаменту, тільки в питаннях близькосхідного врегулювання. Вільям Тейлор зізнається – після спілкування з багатьма колегами також відчуває: зараз можливі зміни. Сполучені Штати можуть зважитися набагато активніше, ніж раніше, брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.