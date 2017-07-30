Призначення Волкера: нова стратегія США на Донбасі

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер побував на Донбасі і зробив низку заяв: у Сполучених Штатах знають, хто стоїть за війною на сході України; США готові брати активнішу участь у завершенні конфлікту. Зрештою, він зауважив й про те, що у Вашингтоні думають про надання Україні зброї. Як призначення Волкера змінює арифметику переговорів і яку роль тепер гратимуть Сполучені Штати? «Донбас.Реалії» намагалися знайти відповідь в Україні та за окенаном.

Події на сході України – «справжня, жорстока війна». Спецпредставник США Курт Волкер у своїх заявах не обмежився дипломатичними формулюваннями щодо бойових дій на сході України.

Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна

«Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна», – заявив спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер під час перебування на Донбасі.

Він також додав, що необхідно вжити термінових заходів. Хоча й «мінський», і «нормандський» формати зайшли в глухий кут, Сполучені Штати можуть винести ситуацію на більш високий стратегічний рівень, припускають аналітики.

Ефект від візиту Волкера досі обговорюють в Україні. У тому числі, й наступні його зустрічі у ключових європейських столицях – це можливість знайти оптимальний спосіб для залучення США, говорить голова комітету з міжнародних справ Верховної Ради Ганна Гопко. Вона теж зустрічалася з Волкером.

Ми сподіваємося, що через Волкера ми побачимо більш проактивну позицію Сполучених Штатів Америки

«Ми сподіваємося, що через спецпредставника Волкера ми побачимо більше включення, більш проактивну позицію Сполучених Штатів Америки, і Путін, зрештою, повинен прочитати конкретний меседж – що час йому поступово йти з української території», – каже Ганна Гопко.

Конфлікт має бути врегульовано через тиск на Росію –​ Тейлор

По той бік Атлантики політики і експерти також уважно стежать за першими кроками Курта Волкера на посаді. Вільям Тейлор – колишній посол США в Україні. Дипломат, до думки якого у Вашингтоні прислухаються багато з тих, хто визначає політику країни. Він зазначає – спілкуючись з колегами, теж відчуває: зараз можливі зміни.

Цій війні в Європі потрібно покласти край

«Нова адміністрація призначила посла Волкера спеціальним координатором – це демонструє, що держсекретар Тіллерсон готовий бути максимально залученим у процес і допомогти вирішити конфлікт. Цій війні в Європі потрібно покласти край», – каже виконавчий віце-президент Інституту світу, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Тейлор в 2011 році обіймав посаду, аналогічну сьогоднішній посаді Курта Волкера – він був спецкоординатором Держдепартаменту, тільки з питань близькосхідного врегулювання.

«Перші кроки, і, думаю, посол Волкер вже почав їх робити, я його в цьому повністю підтримую, – це просто почати дискусію з українцями. Говорити з ними, зрозуміти всі нюанси, всі деталі переговорів, які до цього відбувалися... Говорити з французами, говорити з німцями. І, насправді, говорити ще і з росіянами. Те, що відбувається, має бути врегульовано через тиск на Росію, але в той же час і через дискусію», – каже Вільям Тейлор.

Нові санкції проти Росії як посилення позиції

Разом з переговорами Сполучені Штати посилюють позицію новим пакетом санкцій, зазначають фахівці. Деякі аналітики навіть відзначають – Росія і США знову вороги, і тепер це, схоже, оформлено офіційно. Але чи готові в Росії чути і слухати сигнали з Вашингтона?

В Москві погляди Волкера повинні інтерпретувати правильно

«Сама по собі фігура Волкера – знайома. Тому що він був послом в НАТО, відповідно багато разів перетинався таким чином з російськими представниками. Тому його погляди відомі, і я думаю, що в Москві швидше за все його повинні інтерпретувати правильно», – зауважує колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Ілля Пономарьов – екс-депутат російської Держдуми Росії, єдиний, хто у березні 2014 року голосував проти анексії Криму. Тепер в опалі – в Росії на нього завели кримінальну справу і заочний арешт. За його словами, Путін поки що не готовий йти з України. У першу чергу тому, що Захід не готовий розміняти Донбас на негласне визнання Криму.

«Для Путіна це така валіза без ручки, він би хотів цю історію розпродати, але на даний момент в Заходу немає об’єктивних умов, щоби провести подібний акт торгівлі», – каже Ілля Пономарьов.

Що вибере Москва у відповідь на посилений тиск – ескалацію або дипломатичні багатоходівки? Експерти розділился в прогнозах. Водночас за три роки переговорів досягти компромісу з Росією так і не вдалося.

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