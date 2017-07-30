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30 Липень 2017, Київ 23:08
Політика

Призначення Волкера: нова стратегія США на Донбасі

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер Курт Волкер під час перебування у прифронтовій Авдіївці, 23 липня 2017 року

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер побував на Донбасі і зробив низку заяв: у Сполучених Штатах знають, хто стоїть за війною на сході України; США готові брати активнішу участь у завершенні конфлікту. Зрештою, він зауважив й про те, що у Вашингтоні думають про надання Україні зброї. Як призначення Волкера змінює арифметику переговорів і яку роль тепер гратимуть Сполучені Штати? «Донбас.Реалії» намагалися знайти відповідь в Україні та за окенаном.

Події на сході України – «справжня, жорстока війна». Спецпредставник США Курт Волкер у своїх заявах не обмежився дипломатичними формулюваннями щодо бойових дій на сході України.

Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна
Курт Волкер

«Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна», – заявив спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер під час перебування на Донбасі.

Він також додав, що необхідно вжити термінових заходів. Хоча й «мінський», і «нормандський» формати зайшли в глухий кут, Сполучені Штати можуть винести ситуацію на більш високий стратегічний рівень, припускають аналітики.

Волкер: надання зброї Україні «не спровокує» Росію
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Ефект від візиту Волкера досі обговорюють в Україні. У тому числі, й наступні його зустрічі у ключових європейських столицях – це можливість знайти оптимальний спосіб для залучення США, говорить голова комітету з міжнародних справ Верховної Ради Ганна Гопко. Вона теж зустрічалася з Волкером.

Ми сподіваємося, що через Волкера ми побачимо більш проактивну позицію Сполучених Штатів Америки
Ганна Гопко

«Ми сподіваємося, що через спецпредставника Волкера ми побачимо більше включення, більш проактивну позицію Сполучених Штатів Америки, і Путін, зрештою, повинен прочитати конкретний меседж – що час йому поступово йти з української території», – каже Ганна Гопко.

Конфлікт має бути врегульовано через тиск на Росію –​ Тейлор

По той бік Атлантики політики і експерти також уважно стежать за першими кроками Курта Волкера на посаді. Вільям Тейлор – колишній посол США в Україні. Дипломат, до думки якого у Вашингтоні прислухаються багато з тих, хто визначає політику країни. Він зазначає – спілкуючись з колегами, теж відчуває: зараз можливі зміни.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор (2006-2009)
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор (2006-2009)
Цій війні в Європі потрібно покласти край
Вільям Тейлор

«Нова адміністрація призначила посла Волкера спеціальним координатором – це демонструє, що держсекретар Тіллерсон готовий бути максимально залученим у процес і допомогти вирішити конфлікт. Цій війні в Європі потрібно покласти край», – каже виконавчий віце-президент Інституту світу, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Тейлор в 2011 році обіймав посаду, аналогічну сьогоднішній посаді Курта Волкера – він був спецкоординатором Держдепартаменту, тільки з питань близькосхідного врегулювання.

Повідомлення у ЗМІ щодо перших кроків Волкера на посаді
Повідомлення у ЗМІ щодо перших кроків Волкера на посаді

«Перші кроки, і, думаю, посол Волкер вже почав їх робити, я його в цьому повністю підтримую, – це просто почати дискусію з українцями. Говорити з ними, зрозуміти всі нюанси, всі деталі переговорів, які до цього відбувалися... Говорити з французами, говорити з німцями. І, насправді, говорити ще і з росіянами. Те, що відбувається, має бути врегульовано через тиск на Росію, але в той же час і через дискусію», – каже Вільям Тейлор.

Нові санкції проти Росії як посилення позиції

Разом з переговорами Сполучені Штати посилюють позицію новим пакетом санкцій, зазначають фахівці. Деякі аналітики навіть відзначають – Росія і США знову вороги, і тепер це, схоже, оформлено офіційно. Але чи готові в Росії чути і слухати сигнали з Вашингтона?

Спецпредставник США звинувачує Росію у веденні «гарячої війни» в Україні (відео)
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В Москві погляди Волкера повинні інтерпретувати правильно
Ілля Пономарьов

«Сама по собі фігура Волкера – знайома. Тому що він був послом в НАТО, відповідно багато разів перетинався таким чином з російськими представниками. Тому його погляди відомі, і я думаю, що в Москві швидше за все його повинні інтерпретувати правильно», – зауважує колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Ілля Пономарьов – екс-депутат російської Держдуми Росії, єдиний, хто у березні 2014 року голосував проти анексії Криму. Тепер в опалі – в Росії на нього завели кримінальну справу і заочний арешт. За його словами, Путін поки що не готовий йти з України. У першу чергу тому, що Захід не готовий розміняти Донбас на негласне визнання Криму.

Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми Росії
Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми Росії

«Для Путіна це така валіза без ручки, він би хотів цю історію розпродати, але на даний момент в Заходу немає об’єктивних умов, щоби провести подібний акт торгівлі», – каже Ілля Пономарьов.

Що вибере Москва у відповідь на посилений тиск – ескалацію або дипломатичні багатоходівки? Експерти розділился в прогнозах. Водночас за три роки переговорів досягти компромісу з Росією так і не вдалося.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»

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