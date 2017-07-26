Держдепартамент США про можливість надання зброї Україні: «ми цього не починали»

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт заявляє, що США «не починали» розгляду рішення про те, чи надавати Україні летальну зброю. На брифінгу 25 липня у Вашингтоні вона прокоментувала повідомлення у ЗМІ зі словами спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера про те, що США розглядають надання зброї Україні.

«Був заголовок BBC, що натякав, ніби ми вже у процесі того, що ви казали (розгляду рішення про те, чи надавати Україні летальну зброю — ред.). Інколи автори заголовків – ви всі про це знаєте – забігають наперед. Ми цього все ще не починали. Я навіть зніму слова «все ще» — ми цього не починали», – сказала Науерт.

«США не надавали Україні оборонних озброєнь, і так само ми не виключали можливості надати їх», – додала речниця Держдепартаменту.

25 липня про те, що новий спеціальний представник Держдепартаменту США з вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає можливість надіслати Києву зброю для допомоги у боротьбі з підтримуваними Росією бойовиками, повідомила BBC.

Згодом в інтерв’ю проекту Радіо Свобода «Настоящее время» Волкер сказав, що «адміністрація Трампа зараз перевіряє, на якій стадії залишила це питання адміністрація Обами, і вирішує, потрібно надавати Україні оборонну зброю чи ні».

Кремль в особі речника президента Росії Дмитра Пєскова заявив у відповідь на слова Волкера, що «будь-які дії, що провокують напруженість на лінії зіткнення в Донбасі, будуть віддаляти врегулювання конфлікту на сході України».

23-24 липня Волкер перебував в Україні, зокрема їздив на Донбас – в Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що конфлікт на сході України не є замороженим конфліктом, а «гарячою війною».