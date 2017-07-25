«Нормандський формат»: яка стратегія Заходу щодо Росії і Донбасу?

Учасники так званої «нормандської четвірки» – президенти Франції, Росії, Німеччини та України 24 липня обговорили телефоном ситуацію на Донбасі. За повідомленням адміністрації президента України, переговори тривали 2 години. У той же час спецпредставник США з питань України Курт Волкер із зони АТО їде до Європи, щоби «виробити стратегічне розуміння конфлікту». Про те, чи стануть дієвими дипломатичні зусилля Заходу та чи існує в «нормандської четвірки» і США чітка стратегія щодо Росії і Донбасу, говорили в ефірі Радіо Донбас.Реалії із політологом Олександром Палієм та політологом, керівником платформи гуманітарних ініціатив «Єдиний координаційний центр« Олегом Саакяном.

– Які Ваші враження від підсумкової заяви Адміністрації президента України?

Аналізувати, наскільки ця розмова мала результат, треба буде через кілька днів

​Олег Саакян: Дві години – це достатньо багато. Очевидно, що піднімалися питання, що не знаходили консенсусу, і беззмістовність підсумкової заяви, на мою думку, вона і пов’язана з тим, що, в принципі, вони ні до чого не дійшли. Аналізувати, наскільки ця розмова мала результат, треба буде через кілька днів. Ми побачимо це по діях.

​– Що Ви маєте на увазі – якісь нові заяви чи новий цикл санкцій?

Олег Саакян: Можливо, і новий цикл санкцій. Ми бачимо, що це питання достатньо щільно піднімається в США, Європа виступає певним чином супроти. З іншого боку, я думаю, що ми це побачимо в заявах, що будуть зроблені після зустрічі Курта Волкера із представниками західних країн. І тут, в залежності від тональності і термінів, які будуть використані в заявах, ми зрозуміємо, чого вдалося досягнути під час розмови.

​– Олександре, чи є сенс у цих перемовинах?

Час іде, а російська економіка виснажується, і всьому світу стає зрозуміло, хто винний у загостреннях, що відбуваються на Донбасі

​Олександр Палій: Сенс є, тому що час іде, а російська економіка виснажується, і всьому світу стає зрозуміло, хто винний у загостреннях, що відбуваються на Донбасі. Що цікаво у розмові – це те, що поставлено питання безпеки на перше місце. Це те, чого Україна так довго вимагала від західних партнерів – безпека попереду. Для Росії це повністю суперечить розумінню ситуації, тому що конфлікт на Донбасі був розв’язаний Росією для того, щоби через насильство впливати на Україну. Якщо питання із безпекою вирішується, то Росія втрачає свої можливості впливати на нас.

– Чи змусять санкції Росію якось скорегувати свою політику на Донбасі?

Якщо буде висіти загроза дуже серйозних санкцій – звичайно, це буде зупиняти Путіна

​Олександр Палій: Якщо буде висіти загроза дуже серйозних санкцій – звичайно, це буде зупиняти Путіна. Зараз, коли в нинішніх умовах російська економіка фактично стагнує і подекуди навіть знов занурюється в рецесію, то незабаром, в разі застосування якихось серйозніших санкцій, міг би статися серйозний обвал можливостей фінансування оборони, соціальних проблем і так далі. Щось схоже на останні роки Радянського Союзу Захід, при бажанні, може організувати.

Санкції не зупинять Путіна, але вони створюють умови, в яких його зупинять

​Олег Саакян: Санкції не зупинять Путіна, але вони створюють умови, в яких його зупинять. Ми бачимо декілька розколів в російському суспільстві: починаючи від центру – елітарний розкол – до периферії. Ми бачимо протистояння навколо того, хто буде висунутий на президентські вибори – той же Медведєв (прем’єр-міністр Росії – ред.) сказав про те, що він би бачив Шойгу (міністр оборони Росії – ред.) на цій посаді, та інші речі. Санкції можуть прискорювати ці проблемні процеси, які вже існують.

– Президент України Петро Порошенко знову запропонував розмістити миротворчий контингент ООН на Донбасі. Чи розглядається серйозно ця можливість учасниками «нормандської четвірки»?

Олександр Палій: Україна постійно підіймає це питання, але всерйоз до цього наші західні партнери поки що не готові. Тому що незрозуміло, як і кого туди ставити, на лінію розмежування. По-друге, уявіть собі: у терористів є зараз системи залпового вогню, є артилерія, є інші засоби, які б’ють на десятки кілометрів. Чим треба озброїти цих миротворців, щоби Росія та її маріонетки замовкли? Тому що вони постійно намагатимуться деморалізувати, вбити когось – як-от члена місії ОБСЄ нещодавно вбили. Для того, аби розвалити місію, або залякати її. Для України це вигідно, але технічно зробити це без згоди Росії відійти до кордону – це буде достатньо важко.

Наразі я не бачу фізичної можливості ввести миротворчу місію. Але просувати цю ідею корисно

​Олег Саакян: Миротворча місія ООН – принаймні гіпотетично – вона можлива до реалізації. Більше того, це вже зрозумілий інструмент західному світові. Далі – якщо ми говоримо про визнання Росії агресором, то в такому випадку Росія, за уставом ООН, відстороняється від голосування в Радбезі ООН. Наразі я не бачу фізичної можливості ввести миротворчу місію. Але просувати цю ідею корисно, оскільки, і Росія це розуміє, є чітка й зрозуміла логістика, розуміння того, як цей інструмент можливо просувати і які від цього будуть збитки для самої Росії в самому процесі просування цього інструменту.

– Чи виробив Захід – адміністрації нових президентів Франції та США – якусь тактику щодо Донбасу та Росії, що він її буде просувати?

Зараз іде спроба добитися від росіян якоїсь притомної відповіді: чи можуть вони бодай десь співпрацювати

​Олександр Палій: Якби вони виробили, то навряд чи американський представник Курт Волкер і інші представники їздили би сюди – вони би просто цю стратегію просували. Зараз іде спроба добитися від росіян якоїсь притомної відповіді: чи можуть вони бодай десь співпрацювати. Якщо це десь можливо, принаймні у вирішенні гуманітарних питань, то це одне. А якщо росіяни продовжуватимуть скрізь торпедувати ситуацію, то, звичайно, позиція західного світу буде все більш жорсткою.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)