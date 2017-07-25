Порушення режиму тиші на Донбасі мають припинитися негайно – заява Берліна і Парижа

Порушення режиму припинення вогню у зоні конфлікту на сході України мають припинитися негайно, йдеться у спільній заяві канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками телефонної розмови керівників держав і урядів у «нормандському форматі» 24 липня.

«Керівники держав і урядів закликали дотримуватися останньої домовленості про припинення вогню, досягненої у Тристоронній контактній групі 21 червня 2017 року», – йдеться в заяві, поширеній пізно ввечері 24 липня.

Крім того, лідери закликали до розведення сил і відведення важких озброєнь, які «мають стати пріоритетними, як визначено в Мінському протоколі від 5 вересня 2014 року, Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року і Мінському комплексі заходів від 12 лютого 2015 року».

«Особливо важливо відвести важкі озброєння і розвести сили в найбільш потерпілих гарячих точках, список яких склали Франція і Німеччина. Керівники держав і урядів попросили робочу підгрупу з питань безпеки Тристоронньої контактної групи визначити і затвердити такі зони на наступному засіданні 2 серпня. Крім того, має продовжитися розведення сил у трьох пілотних зонах, визначених на засіданні ТКГ 21 вересня 2016 року», – йдеться в заяві.

Президент Франції і канцлер Німеччини закликали сторони вжити заходів для обміну полоненими за принципом «всіх на всіх» до кінця поточного року.

Наступного місяця мають зустрітися політичні радники голів держав і урядів «нормандського формату». Лідери «нормандської четвірки» домовилися продовжити спілкування в телефонному режимі після цього, зазначається в спільній німецько-французькій заяві.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.