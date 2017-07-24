Макрон: «нормандська четвірка» підтвердила спільну роботу для врегулювання на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон назвав перші для нього телефонні переговори у «нормандському форматі» про врегулювання ситуації на сході України «прямим діалогом для конкретних дій».

«Прямий діалог для конкретних дій. Динамічне підтвердження спільної роботи Берліна, Парижа, Москви і Києва щодо української кризи», – написав президент Франції у Twitter за підсумками розмови.

Ширших повідомлень його прес-служба ще не подавала.

Прес-служба президента України раніше повідомила, що переговори 24 липня тривали близько двох годин. Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ, додали в Адміністрації президента України.

За повідомленням, під час розмови сторони домовилися узгодити остаточні кроки щодо безпеки і продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей. З цією метою в другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав «нормандського формату.

Офіси канцлера Німеччини і президента Росії розмову наразі не коментували.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.