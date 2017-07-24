«Нормандський формат» телефоном: куди поверне розмова про Донбас?

Телефонна розмова керівників країн-учасниць «нормандського формату» щодо врегулювання ситуації на сході України має відбутися сьогодні. Про відповідні плани повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 19 липня. До цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на телефонну дискусію Київ виносить питання щодо унеможливлення порушення Мінських угод Росією.

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​«Нормандська четвірка» або «нормандський формат» – це дипломатична група представників чотирьох країн – України, Німеччини, Франції та Росії – щодо врегулювання ситуації на Донбасі та дотримання Мінських угод. Керівники країн-учасниць «нормандської четвірки» вже провели низку зустрічей, в результаті яких досягли домовленості щодо розмови. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що після телефонної розмови вдасться організувати і особисту зустріч чотирьох лідерів.

На необхідності проводити такі контакти наголошує заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ. Він переконаний, що конфлікт на Донбасі можливо вирішити лише дипломатичним шляхом. Після восьми днів, проведених в районі лінії зіткнення, представник ОБСЄ змушений констатувати, що режим тиші фактично не виконується.

«Ситуація на лінії зіткнення залишається вкрай непередбачуваною. Ми досі фіксуємо сотні, якщо не тисячі, випадків порушення режиму припинення вогню. Ми також спостерігали наявність важкого озброєння там, де його не має бути, та занадто близьке розташування позицій сторін», – каже Гуґ.

Пан Гуґ наголошує, що передусім від такого становища страждає мирне населення. На його думку, основною метою переговорів сьогодні має бути практичне виконання попередніх домовленостей.

Якщо ми фіксуємо порушення, ми очікуємо, що сторони їх усунуть. Всі ці заходи давно погоджені, наразі необхідна воля, аби впровадити їх в життя

«Сторони мають реагувати на спостереження та результати роботи, які СММ публікує у звітах. Якщо ми фіксуємо порушення, ми очікуємо, що сторони їх усунуть. Всі ці заходи давно погоджені, наразі необхідна воля, аби впровадити їх в життя», – стверджує представник СММ ОБСЄ.

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Марія Іонова погоджується з тим, що виконання Мінських угод має бути пріоритетом порядку денного цієї розмови, особливо, враховуючи втрати серед українських військових. Та крім того, впевнена вона, стоятиме питання закриття українсько-російського кордону. Напередодні спецпредставник США в Україні Курт Волкер під час відвідин зони АТО визнав події на Донбасі «гарячою війною», нагадує Іонова.

Коли люди бачать на власні очі, що там відбувається, – бачимо зміну тональностей та тексту заяв

«Коли люди бачать на власні очі, що там відбувається, – бачимо зміну тональностей та тексту заяв. Тому, думаю, питання кордону стоятиме дуже гостро, адже всі розуміють, що, коли закриється кордон, буде припинено постачання ресурсів, зброї та людей», – каже Іонова.

Російський політолог Іван Преображенський вважає, що причиною для переговорів може стати бажання окремих учасників знайти альтернативу Мінському процесу.

«Причини, за великим рахунком, полягають у тому, що є ідеї щодо нового формату переговорів по Донбасу; існують певні домовленості між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним», – припускає він і додає, що говорити про єдині настрої Заходу складно.

Макрон зараз зацікавлений у тому, щоб відновити практично заморожені переговори. Що стосується Німеччини, то я не думаю, що вона виступає ініціатором цих переговорів

«Емманюель Макрон зараз зацікавлений у тому, щоб відновити практично заморожені переговори. Що стосується Німеччини, то я не думаю, що вона виступає ініціатором цих переговорів», – каже Преображенський.

Політолог не схильний думати, що розмова може стати новим етапом врегулювання конфлікту. На його думку, це швидше «ознайомчі переговори», адже позиції сторін могли змінитися з моменту останнього контакту.

Політичний експерт Євген Магда також вважає, що резонансних результатів розмова не дасть, але бачить причину в іншому.

«Путін входить в передвиборчий цикл, і йому невигідно йти на поступки стосовно Донбасу. Він працює в орієнтирі на власний електорат, а тим часом намагатиметься маневрувати, щоб не збільшувати санкції з боку Євросоюзу та США, де завтра Палата представників голосуватиме за законопроект про санкції», – розповідає Магда.

Президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш наголошує, що Москва не хоче відступатись від України і буде надалі вести свою позицію за допомогою Донбасу – доказом він вважає нещодавні заяви ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка щодо «створення Малоросії». Експерт впевнений, що насправді жодна зі сторін не зацікавлена у реалізації мінських домовленостей.

«Якщо брати сепаратистів, то вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала, щоб Росія здійснила відкриту агресію проти України на Донбасі. Україна ж зацікавлена тягти час і використовувати мінські домовленості для ослаблення Росії і для пошуку якоїсь принагідної події, яка могла б змінити цю геополітичну ситуацію», – каже Гармаш.

На його думку, «нормандська четвірка» має шукати альтернативні способи врегулювання конфлікту на Донбасі, адже Мінські угоди не працюють.

Для України, Франції та Німеччини вийти з мінського процесу означає заявити про небажання боротися за мир на Донбасі, що може стати причиною проблем на міжнародному рівні

Євген Магда із цим твердженням не погоджується: «Для України, Франції та Німеччини вийти з мінського процесу означає заявити про небажання боротися за мир на Донбасі, що може стати причиною проблем на міжнародному рівні. Тільки Росія може дозволити собі поховати Мінські домовленості, бо для неї вони є обмежуючим фактором».

Заяви про можливі домовленості між Трампом та Путіним політичний експерт вважає «конспірологією» та висловлює впевненість, що мінський формат існуватиме ще якийсь час, адже змінити його можна лише за згоди усіх сторін, в тому числі й Росії.

Із тим, що шукати альтернативу Мінську наразі не має сенсу, погоджується й Марія Іонова: «Це (пошуки альтернативи – ред.) – просто затягування часу, це вигідно Кремлю. Треба тиснути, щоб виконувати домовленості, досягнуті в 2014 році. Думаю, лідери Німеччини та Франції, також буде відчутний голос США, знають інструменти, як тиснути на Росію», – сподівається вона.

Євген Магда додає, що у закінченні війни на сході зацікавлена не тільки Україна. «Конфлікт на Донбасі – найбільш масштабний в Європі за останні 20 років. Він створює серйозні проблеми не лише для України, а й для західного світу, демонструючи його неспроможність вплинути на безпосередніх та опосередкованих учасників конфлікту», – нагадує експерт.

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