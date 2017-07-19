Навіщо бойовикам «Малоросія»?

Ватажок сепаратистського угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив про створення нової «держави» – так званої «Малоросії», до складу якої мають увійти захоплені луганськими і донецькими бойовиками землі і ще дев’ятнадцять регіонів України. Втім, пізніше в угрупованні «ЛНР» відхрестилися від об’єднання: заявили, що ніяких «установчих з’їздів» з донецькими сепаратистами не проводили. Українські експерти називають цей крок бойовиків відволіканням уваги від важливих питань напередодні зустрічі в Мінську, натомість в Росії вважають це відповіддю на нібито «блокаду» Україною Донбасу та Криму.

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​Переселенець з Луганська Денис Денищенко каже: бажання Донецька поглинути Луганськ – явище не нове: «Навіть зараз, коли існують «ДНР» та «ЛНР», вже неодноразово були спроби провести таке поглинання. В «ДНР» та «ЛНР» – різні куратори, які сидять в різних кремлівських вежах».

В «ДНР» та «ЛНР» – різні куратори, які сидять в різних кремлівських вежах

На думку Денищенка, заява Захарченка – це частина гри з боку Москви, спрямованої на досягнення більш масштабних цілей.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц припускає, що Захарченко міг ініціювати об’єднання з власних міркувань.

У такий спосіб він намагався підвищити власну суб’єктність, продемонструвати, що є ватажком, який має можливість продукувати ініціативи

«На вчорашньому виступі було найближче коло Захарченка, ті, з ким він починав військові дії, – зазначає він. – У такий спосіб він намагався підвищити власну суб’єктність, продемонструвати, що є ватажком, який має можливість продукувати ініціативи. Ще в січні цього року в Криму Захарченко та Плотницький разом святкували річницю Переяславської ради. Відповідно, ця ініціатива була спільна».

На думку експерта, активність Захарченка означає, що він відчуває загрозу не тільки своїй «владі», а й життю. Андрій Каракуц також звертає увагу на те, що заяви ватажка угруповання «ДНР» вже викликали реакцію Заходу, але не безпосередньо на його адресу, а в бік Росії.

«Ця заява підриває мінські домовленості. Вона означає, що один з «пазлів» конфлікту заявляє свої права на якісь суб’єктні дії, чим демонтує досягнуті домовленості», – пояснює Каракуц.

Об’єднання угруповань «ЛНР» та «ДНР» в «Малоросію» є відповіддю Києву на блокаду Донбасу, Криму та Придністров’я, переконаний завідувач відділу Кавказу російського Інституту країн СНД Володимир Євсєєв. Втім, це зовсім не означає, що бойовики виходять з мінського процесу чи порушують домовленості, каже він.

Якщо Захарченко говорить те, що не відповідає мінським домовленостям, це не означає, що мінські домовленості провалилися

«Якщо Захарченко говорить те, що не відповідає мінським домовленостям, це не означає, що мінські домовленості провалилися. Вони базуються не на тому, що думають в Луганську, Донецьку чи Києві, а на тому, що думає міжнародна спільнота», – нагадує Євсєєв.

На його думку, заява ватажка угруповання «ДНР» – це реакція на «політику конфронтації» з боку Києва, зокрема, як висловлюється Євсєєв, «блокаду» окупованих територій.

«Вони здійснюють блокаду не лише Донецька та Луганська, а Придністров’я, Криму. Це ж недемократично. Якщо Київ хоче жити з сусідами, він повинен не паркани ставити, а домовлятися», – впевнений експерт із Росії.

Не варто реагувати

Слова Захарченка – це відволікання уваги від важливих питань напередодні засідання контактної групи в Мінську 19 липня, впевнений колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний. За його словами, головна мета подібних інформаційних вкидів – тримати українців в стані інформаційного шоку.

Замість того, щоб займатися ключовими темами – припиненням обстрілів та звільненням наших заручників – будуть емоційні словесні перепалки

«Прошу українських дипломатів, переговірників не рефлексувати. Бо замість того, щоб займатися ключовими темами – припиненням обстрілів та звільненням наших заручників – будуть емоційні словесні перепалки. Цілий день обговорюємо те, що з точки зору відповіді на запитання немає ніякого значення», – каже дипломат.

Денис Денищенко не погоджується з тим, що головною метою цієї ініціативи є відволікти увагу від мінського процесу.

«Там нема від чого відволікати, адже всі сторони цього процесу розуміють, що ніхто не виконуватиме функцій цієї угоди». Він переконаний: Захарченко повністю контрольований Кремлем і його виступ, як і реакція Плотницького – спроба Росії показати, що бойовики є незалежними суб’єктами.

«Росіяни хочуть зробити ці території суб’єктами переговорів, які самі формують свою внутрішню та зовнішню політику. До миру це не веде, тому що росіяни продовжують порушувати угоди, які укладають в рамках переговорів, та надалі ведуть політику на поглинення України», – впевнений переселенець.

Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що Україна поверне суверенітет над Донбасом і Кримом, а ватажки бойовиків – це маріонетки Кремля, які проголошують його тези.

Подивіться, як зреагували соціальні мережі: іронія, сарказм, сміх. Це абсолютно адекватна реакція на ці недолугі потуги

На думку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, коментувати заяву Захарченка було помилкою з боку керівництва країни.

«Не варто ставити себе на один рівень з цим «непорозумінням», – впевнений він. – Подивіться, як зреагували соціальні мережі: іронія, сарказм, сміх. Це абсолютно адекватна реакція на ці недолугі потуги».

На думку Туки, варто було б зосередитись на одній заяві.

«Можливо, варто було якимось чином натякнути, що офіційний Київ ігнорує подібні заяви. Тим більше, що через 15-20 хвилин після заяви було продовження: йшла мова при прийняття «державної програми щодо об’єднання народів Донбасу», потім була заява про успадкування режиму «безвізу» від України цим новоутворенням. Це треба було б висміювати і жартувати, а не йти шляхом глибинного аналізу», – впевнений заступник міністра.

Андрій Каракуц вважає, що відсутність підтримки об’єднання угруповань «ДНР» та «ЛНР» з боку офіційного Кремля свідчить про те, що майбутнього ця ініціатива не має.

«Думаю, російські куратори чітко продемонструють, що ці заяви мають бути забуті. Як сказав вчора один з помічників Суркова, ця заява була вигадкою і її життя буде недовгим», – стверджує експерт.

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