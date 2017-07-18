У «ЛНР» заявляють, що не домовлялися про створення «Малоросії»

Один із лідерів угруповання «ЛНР», яке контролює частину Луганщини, Володимир Дегтяренко заявляє, що представники цього угруповання не брали участь у переговорах із «ДНР» про створення «Малоросії».

Дегтяренко додав, що в «ЛНР» навіть не були поінформовані про засідання ради, на якій проголосили про створення «держави» під назвою «Малоросія», повідомляють сайти луганських сепаратистів.

Дегтяренко також заявив, що «на даний момент доцільність подібного кроку викликає великі сумніви».

«Адже подібні рішення можна ухвалювати тільки з урахуванням думки самого народу. Крім того, на сьогоднішній день ми дотримуємося Мінських угод, альтернативи яким немає», – цитують сайти сепаратистів слова Дегтяренка.

Раніше 18 липня лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив про створення «держави» під назвою «Малоросія», повідомляли російські та сепаратистські сайти.

Як ідеться в цих повідомленнях, «представники «ДНР», «ЛНР» та 19 регіонів України оголосили сьогодні про створення держави «Малоросії». У «конституційному акті» вказано, що столицею нової «держави» стане Донецьк.

Сепаратисти також твердять, що ця «держава» стане «правонаступницею України».

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.