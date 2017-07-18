Клімкін: Кремль намагається розіграти абхазький сценарій на Донбасі

Поки українська делегація перебуває у Грузії, Кремль намагається розіграти абхазький сценарій на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це він написав у Twitter і запевнив, що Україна із партнерами не дасть цього зробити.

«Кремлівські ляльководи зі своїми донбаськими маріонетками влаштували черговий балаган, витягнувши із нафталіну Малоросію»,– додав міністр.

За повідомленнями російських та сепаратистських медіа, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив 18 липня в Донецьку про створення «держави» під назвою «Малоросія». Як ідеться в цих повідомленнях, «представники «ДНР», «ЛНР» та 19 регіонів України оголосили сьогодні про створення держави «Малоросії». У «конституційному акті» вказано, що столицею нової «держави» стане Донецьк.

Представники угруповання «ЛНР» свою участь у «засіданні представників регіонів» у Донецьку, на якому нібито було ухвалено це рішення, заперечують.

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.