Бойовики угруповання «ДНР» визнали затримання донецького блогера Васіна

Бойовики угруповання «ДНР» визнали, що утримують блогера Станіслава Васіна (під цим псевдонімом до засобів інформації, в тому числі і Радіо Свобода, дописував донеччанин Станіслав Асєєв). Про це 16 липня повідомив колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.

«МГБ («міністерство державної безпеки» бойовиків – ред.) офіційно підтвердили, що він затриманий, мамі Стаса дали письмове підтвердження. Його звинувачують у шпгунстві, як і всіх раніше затриманих журналістів. За цим обвинуваченням його можуть «засудити» на 12–14 років», – вказав Фірсов.

«Мамі дали можливість з ним побачитися. Стас тримається добре, розуміє, що на справедливий суд сподіватися не варто. Його єдина надія – це обмін полонених», – додав Єгор Фірсов.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (Асєєвим) зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв.

11 червня Служба безпеки України підтвердила його зникнення.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. За словами Пеїча, якщо затримання Васіна бойовиками – правда, це протизаконно. «Він має бути негайно звільнений, і йому повинні гарантувати безпеку», – заявив Пеїч.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

Васін співпрацював із низкою українських ЗМІ: «Дзеркалом тижня. Україна», «Українським тижнем» та проектом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.