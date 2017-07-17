Окупована частина Донбасу і анексований Крим: як одні до інших в гості їздили

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» плюс анексований Крим. Медіа окупованих територій заполонили сюжети про «робочі візити» головних бойовиків один до одного – і до анексованого Росією українського Криму. Захарченко та Плотницький зачастили на півострів: відвідують всілякі фестивалі та «засідання». Обіцяють навіть допомагати кримчанам постачанням овочів. Що це? Імітація єдності невизнаних з анексованими чи нові розробки кремлівських політтехнологів? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Кремлівсько-кримський Аксьонов, «ДНРівскій» Захарченко та «ЛНРівскій» Плотницький – дружать в сюжетах російського і підконтрольного бойовикам телебачення. Дружать часто і з різних приводів.

Приміром, ватажки окупованої частини Донбасу в анексованому Росією українському Криму зібралися разом на річницю Переяславської ради. А ще ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР», визнаних в Україні терористичними, помолилися разом в Сімферопольському Олександро-Невському соборі. І обговорили в кримській столиці співпрацю на зустрічі під назвою «Форум слов’янської єдності».

Ватажки бойовиків заявили: можуть постачати до анексованого Криму вугілля і метал, натомість хочуть – продукти і кримське вино.

Ця історія про те, як двоє бідняків стоять з простягнутою рукою на паперті

«Ця історія про те, як двоє бідняків стоять з простягнутою рукою на паперті, не можуть насправді між собою співпрацювати, бо їм нічого один одному запропонувати. Вони стоять в одній і тій самій черзі в списку лояльних до Кремля в ту саму бухгалтерію, яка видає з російського бюджету гроші», – пояснює журналіст та блогер Павло Казарін.

Настала весна і лідери невизнаних «ЛНР» та «ДНР» знову поїхали в сонячний Крим: відзначитися на третій річниці кримського псевдореферендуму.

«Свято не тільки ваше, але і наше», – виголошував зі сцени Плотницький.

«Слава Криму!», – кричав Захарченко.



Насвяткувавшись в кримській столиці, ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» вирушили під Ялту в Лівадійський палац – на засідання «інтеграційного комітету».

«Ми розраховуємо на тісну економічну взаємодію з Кримом», – висловив сподівання Захарченко.

Взаємну інтеграцію Захарченко та Плотницькому обіцяв і помічник Аксьонова з питань «казачества» Антон Сироткін.



«Обмін культурною інформацією, культурним потенціалом – це теж важливо. Наступні кроки, так чи інакше, підуть ще більш глибокі, я впевнений», – запевняв він.

Чи можуть угруповання «ЛНР» і «ДНР» об’єднатися з анексованим Росією Кримом?

А це вже візит кримських «чиновників» до окупованого Донецька. На святкування триріччя «ДНР» приїхала ціла делегація. На чолі – депутат Держдуми Російської Федерації Андрій Козенко. «Дякую вам за дійсно гідне свято, щире свято», – сказав він під час виступу.

Із настанням літа «ДНРівска» делегація – знову на окупованому півострові. Про це розповідають в сюжетах, в яких йдеться про фестиваль «Велике російське слово».Навіщо ця показна дружба між невизнаними на підконтрольних їм телеканалах? І чи можуть угруповання «ЛНР» і «ДНР» об’єднатися з анексованим Росією Кримом?

Росія таким чином намагається показати, що вона нібито підтримує всі ці території: «жити стало краще, жити стало веселіше»

«Росія таким чином намагається показати, що вона нібито підтримує всі ці території. Що там, значить, «жити стало краще, жити стало веселіше». Всі один до одного їздять, посміхаються, спілкуються. Звісно, з Кримом вони не об’єднаються. Це, я думаю, просто імітація бурхливої діяльності. А що їм ще залишається робити? Тобто, зрозуміло, що це невизнані утворення. Їм залишається тільки робити вигляд, що вони живуть якимось повноцінним життям», – зауважує журналіст та блогер Денис Казанський.

На окупованій частині Донбасу немає доступу до українських ЗМІ. Виняток – інтернет. Але більшість отримує інформацію з російського і підконтрольного ватажкам угруповань «ЛНР» та «ДНР» телебачення.

– І кабачки, і баклажани, і огірки.

– Скажіть, а на експорт буде постачатися?

– Обов’язково, ми будемо продавати скрізь. Особливо в Туреччину, – запевнив Захарченко журналіста місцевого телеканалу.

Вони виглядають «царями-священиками», не дивлячись на те, що це бандити і вбивці

«Вони комічні для нас, щоб ви розуміли. Насправді вони не комічні для людей, які там живуть. Чому? Тому що, коли немає інших джерел інформації, ти не хочеш вірити ні в що – ці люди виглядають органічним продовженням регіону. Вони виглядають, знаєте, «царями-священиками» і так далі. Незважаючи на те, що це – бандити і вбивці», – розповідає політтехнолог Тарас Загородній.

За межами окупованих територій вони залишаються невизнаними. Тому і дружити доводиться лише між собою.