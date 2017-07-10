Віртуальні розвідники: хто відстежує іноземців, які воювали у складі угруповань «ДНР» і «ЛНР»

Поїхав захищати «русский мир» на Донбасі – тепер чекає суду за звинуваченням у тероризмі. Довічний термін загрожує британцеві Бену Стімсону на його батьківщині. Це справжній прецедент і серйозне попередження всім іноземним найманцям, за якими стежать не тільки правоохоронці, а й сотні інтернет-добровольців по всьому світу. «Донбас.Реалії» досліджували, як працюють віртуальні розвідники і чи засудять британського бойовика.

- Ти готовий вбивати людей тут?

- Якщо вони загрожують моєму життю, так.

- Якщо ти вб’єш когось – це буде актом війни чи вбивством?

- Актом війни.

Обличчя сховане за балаклавою, в руках гвинтівка. Це інтерв’ю британець Бенджамін Стімсон дав журналісту ВВС в жовтні 2015 року, недалеко від окупованого Дебальцева.

А вже через місяць Стімсона затримали в манчестерському аеропорту поліцейські з антитерористичного департаменту.

Стімсону висунули звинувачення у підготовці терактів і сприянні тероризму. Але Стімсон незабаром вийшов під заставу і почав заперечувати свою участь у війні на Донбасі.

«Вони намагалися мене виставити жорстоким комбатантом, звинуватили у тероризмі. Але це не той випадок! Коли я повернувся, мене заарештували через це інтерв’ю», – сказав Бенджамін Стімсон в інтерв’ю британському відеоблогеру Ґрему Філіпсу, який називає себе журналістом і відомий своєю підтримкою бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

​Українські віртуальні розвідники у Бразилії

Виправдати Стімсона намагалися російські медіа. За їхньою версією, він був всього лише водієм «швидкої допомоги», а гвинтівку до рук взяв тільки для того, щоб позувати журналістам BBC.

Однак на особистій сторінці Бена Стімсона у соціальних мережах немає жодного фото за кермом «швидкої». Проте чимало інших знімків з окупованого Донбасу – зі зброєю. Британця, як і багатьох інших бойовиків, підвела жага до публічного схвалення.

«Перебуваючи в Україні, запощуючи фотографії, показуючи, як вони обстрілюють українські війська, вони побачили, що одномоментно стали дуже популярними», – коментує координатор OSINT-групи «Миротворець-Бразилія».

Співрозмовник «Донбас.Реалії» – українець. Але живе на іншому континенті – за десятки тисяч кілометрів від зони конфлікту. І звідти так би мовити «допомагає» марнославним бойовикам опинитися на лаві підсудних.

В Україну приїжджають бандити з усіх країн світу, які почуваються абсолютно безкарно, відчуваючи, що Україна їм нічого не зробить»

«В Україну приїжджають бандити з усіх країн світу, які почуваються абсолютно безкарно: грабують, ґвалтують… відчуваючи, що Україна їм нічого не зробить», – обурюється він.

Після початку війни на Донбасі українці-однодумці по всьому світу добровільно зайнялися розвідкою на основі відкритих джерел OSINT, щоб допомогти ідентифікувати по соціальних мережах і публікаціях у місцевих медіа іноземних «солдат удачі», таких як Стімсон.

«Ці люди намагалися якомога більше поширювати інформацію про своє перебування в Україні, оскільки це робило їх такими міні-зірками серед того соціалістичного, комуністично-сталінського, антиамериканського середовища… Виходили статті про них, які наша група уважно читала», – повідомляє координатор OSINT-групи «Миротворець-Бразилія».

Співрозмовник «Донбас.Реалії» і його колеги по OSINT-групі «Миротворець-Бразилія» змогли зібрати цілий банк даних з доказами участі у війні на боці бойовиків десятків португало- і франкомовних найманців. У тому числі і завдяки їхній роботі українські силовики зловили Рафаеля Лусваргі. І засудили на тринадцять років.

У цивілізованих країнах є закони, які забороняють найманство – експерт

Ставлення до проросійських бойовиків по всьому світу – різне. У багатьох країнах їх поки не переслідують. Але досьє спецслужби збирають на всіх. А от Бенджаміну Стімсону «не пощастило» вже зараз. У вересні 2016 року британський суд змінив йому запобіжний захід і відправив за ґрати чекати вироку. За тероризм Стімсону може загрожувати довічне ув’язнення.

У цивілізованих країнах є законодавство, яке забороняє найманство

«Це правильно і законно, оскільки у цивілізованих країнах є законодавство, яке в тому числі базується на міжнародних нормах і конвенціях, які забороняють найманство», – зауважує експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Леонід Поляков.

У Росії пройшов мітинг на захист Стімсона

А тим часом в Росії націонал-більшовики з угруповання «Інтербригади» – за їх посередництвом Стімсон приїхав на Донбас – влаштовують мітинги на його підтримку.

«Це людина лівих переконань, наш товариш, який приїхав допомагати людям на Донбасі. Тому ми кажемо – свободу Бену Стімсону! Свободу Бену Стімсону!», – скандували люди, які зібралися на підтримку Стімсона у Санкт-Петербурзі.

Суд у справі Стімсона відбудеться 14 липня. Якщо вирок за звинуваченням у тероризмі вступить в силу, це стане серйозним попередженням кожному іноземному «солдатові удачі», який вирішив повоювати за «русский мир» на сході України.

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