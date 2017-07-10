Із Донбасу – до Пальміри: скільки бойовики отримують за війну у Сирії

Сирійський експрес із зупинкою на Донбасі. На думку військових аналітиків, в арабській країні з подачі Кремля діє дуже своєрідний підрозділ – приватна військова компанія «Вагнера». Її бійці, у тому числі й найманці, встигли повоювати на сході України. «Донбас.Реалії» дізнавались, яким чином вони потрапляють до Сирії і які завдання там виконують.

Приватна військова компанія «Вагнера». По суті, це армія, яка виконує спецзавдання російської влади, кажуть дослідники Conflict Intelligence Team, – російської спільноти, яка займається розслідуванням військових конфліктів.

«Люди вміють воювати, люди люблять вбивати та отримувати за це «бабки», – каже дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

У спільноті розповідають: докази того, що у Сирії насправді були російські найманці найчастіше надходять тоді, коли вони там гинуть.

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З лютого-березня стартував масовий набір людей, які раніше воювали на Донбасі, до ПВК «Вагнера».

«Приблизно з лютого-березня цього року стартував масовий набір людей, які раніше воювали на Донбасі, до приватної військової компанії «Вагнера». Це було пов’язано із тим, що поки основні сили були задіяні у взятті Алеппо, бойовики «Ісламської держави» знову взяли Пальміру. Тому потрібно було її відбивати», – пояснює лідер Сonflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Сирія: не всі бойовики повертаються додому

Від початку року у Сирії загинуло щонайменше 10 бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, кажуть дослідники. У червні загинули ще троє – Олександр Мотинга з Рязані, сербський найманець Саша Каран і житель російського Іжевська Артем Городилов.

​Городилов один з небагатьох, хто перед відправкою до Сирії не вилучив свій профіль у соціальній мережі. Щоправда, він вів акаунт під іншим ніком. В угрупованні «Спарта», яке очолював бойовик Арсен Павлов, Городилова знали як «Адвоката».

«Ми цю хунту зламаємо, однозначно зламаємо», – такі послання на окупованому Донбасі залишав бойовик, який не повернувся із Сирії живим.

Проте на відміну від Донбасу, фотографій Сирії Артем Городилов не публікував.

Але те, що загинув він у арабській країні підтверджують його друзі в соцмережах.

Росіяни в Сирії жорстоко побили людину й назвали «іділовцем»

Час від часу в інтернеті з’являється відео з Сирії із закадровою російською мовою. Але оприлюднене минулого тижня відео містить шокуючі кадри. Російськомовні бійці б’ють кувалдою чоловіка, називаючи його «іділовцем».

​Опитані «Донбас.Реалії» аналітики вважають, що на відео – ті самі бійці ПВК «Вагнера». Форма і озброєння найманців відрізняється від військових російської регулярної армії.

Того, хто злив це відео, вже стовідсотково вирахували і контракт з ним розірвали

«Я впевнений, що того, хто злив це відео, вже стовідсотково вирахували і контракт з ним розірвали», – зауважує колишній офіцер російської ФСБ Ілля Богданов.

Сирійські «канікули» коштують 500 тисяч на місяць – Богданов

Колишній офіцер російської ФСБ Ілля Богданов каже, що від власних джерел чув про принцип відбору бойовиків на передову до Сирії.

«Знаходять вихід безпосередньо на контору, ну, а там все залежить від чотирьох параметрів. Там проходять співбесіду і кажуть, що багато чого залежить від настрою і бажання прийняти саме тебе. Можуть повернути без пояснення причин. Далі йде медкомісія, а фізичну підготовку здаєш по військовій спеціальності, яку вже маєш», – пояснює Ілля Богданов.

За даними Богданова, постійний оклад російського найманця в Сирії складає 300 тисяч рублів (майже 130 тисяч гривень). З бойовими – до п’ятисот тисяч на місяць. До того ж, життя кожного бійця ПВК «Вагнера» страхують на суму до п’яти мільйонів рублів (понад два мільйони гривень).

Він також зауважує, що контракт із найманцями зазвичай підписують на рік.

«Три місяці боєць проводить за нулем. Через три місяці його обов'язково знімають і дають місяць відпустки додому. Відпустка оплачує контора і відпускні дають», – каже Богданов.

Не лише найманці

Точну кількість російських найманців у Сирії назвати складно. Військові експерти сходяться на думці, що зараз там постійно перебуває до тисячі росіян.

««Вагнерівці» зараз займаються тим, що охороняють та відбивають газові родовища, які протягом тривалого часу контролювалися терористами «ІДІЛ», – каже дослідник спільноти Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Утім, спеціалісти групи «Інформанапалм» ідентифікують цілі бригади російської регулярної армії, які спочатку засвітилися на Донбасі, а потім вирушили до Сирії. Маршрут, наприклад, випробувала 291-а артилерійська бригада.

Донбас – це такий свого роду випробувальний полігон для тих, хто вирушає до Сирії

​«Донбас – це такий свого роду випробувальний полігон для тих, хто вирушає до Сирії. Це пояснюється двома речами. Перше – треба краще підготувати кадри в умовах бойових дій, а друге – у Сирії треба платити більше, тому треба якусь проводити інфільтрацію», – зауважує представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

Спецвідбір у Сирію для бойовиків

Не проти відправитися у сирійське відрядження, щоб підзаробити, й багато бойовиків в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР». За даними групи «Інформаційний спротив», навесні там навіть оголосили спеціальний відбір. Щоправда, до Сирії ніхто так і не поїхав.

«Відібрали тих, у кого є певний досвід, більш-менш адекватних. З ними чудово попрацювали інструктори, але коли настав час відправки у Сирію, Володимир Володимирович ухвалив рішення не відправляти туди тих, хто пройшов перепідготовку, тому що немає охочих воювати на Донбасі», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін.

Тож в основному найманці, які воюють у Сирії – люди з російськими паспортами, кажуть аналітики.

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